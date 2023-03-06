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Верховный атаман СКВРиЗ рассказал о целях Украины в ходе весенней кампании
Верховный атаман СКВРиЗ рассказал о целях Украины в ходе весенней кампании - РИА Новости, 06.03.2023
Верховный атаман СКВРиЗ рассказал о целях Украины в ходе весенней кампании
Весной украинские войска предпримут попытку сдержать российскую армию в Донбассе и одновременно ударят по Приднестровью. Такое мнение в своем телеграм-канале... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:13
2023-03-06T19:13
2023-03-06T19:13
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российское казачество
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молдавия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Весной украинские войска предпримут попытку сдержать российскую армию в Донбассе и одновременно ударят по Приднестровью. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов."Разжигаются реваншистские настроения в Молдавии. Представляющаяся легкой победа над небольшим российским миротворческим контингентом на юго-западном рубеже, по замыслу киевского режима, поможет снять остроту как внутриполитических претензий к украинскому руководству, так и несбывшихся надежд его заокеанских хозяев", – отметил верховный атаман СКВРиЗ.Также Николай Дьяконов обратился к жителям Молдавии. Он призвал не дать себя обмануть. И напомнил, что единственная страна, которая заинтересована в мире и благополучии молдавского народа, – это Россия."Хотите ли вы украинский вариант, ЕС, НАТО? Это миф, морковка, которой вас заманивают на скотобойню (не в качестве мясников). Если по указке кураторов из Вашингтона подожгут и вашу страну, в ваш цветущий край придет настоящая война, какой не было со времен Великой Отечественной", – заявил Николай Дьяконов.
https://ria.ru/20230119/kazaki-1845829080.html
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российское казачество, россия, молдавия, донбасс
Российское казачество, Российское казачество, Россия, Молдавия, Донбасс
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Весной украинские войска предпримут попытку сдержать российскую армию в Донбассе и одновременно ударят по Приднестровью. Такое мнение в своем телеграм-канале
высказал верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов.
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"Разжигаются реваншистские настроения в Молдавии. Представляющаяся легкой победа над небольшим российским миротворческим контингентом на юго-западном рубеже, по замыслу киевского режима, поможет снять остроту как внутриполитических претензий к украинскому руководству, так и несбывшихся надежд его заокеанских хозяев", – отметил верховный атаман СКВРиЗ.
Также Николай Дьяконов обратился к жителям Молдавии. Он призвал не дать себя обмануть. И напомнил, что единственная страна, которая заинтересована в мире и благополучии молдавского народа, – это Россия.
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"Хотите ли вы украинский вариант, ЕС, НАТО? Это миф, морковка, которой вас заманивают на скотобойню (не в качестве мясников). Если по указке кураторов из Вашингтона подожгут и вашу страну, в ваш цветущий край придет настоящая война, какой не было со времен Великой Отечественной", – заявил Николай Дьяконов.