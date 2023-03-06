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В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/trevoga-1856181286.html
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:38
2023-03-06T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
харьковская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал около 16.25 мск. Ранее воздушная тревога уже звучала в указанных областях, однако спустя полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
харьковская область
днепропетровская область
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в мире, украина, полтавская область, харьковская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Днепропетровская область
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях вновь объявили воздушную тревогу

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал около 16.25 мск.
Ранее воздушная тревога уже звучала в указанных областях, однако спустя полчаса ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьХарьковская областьДнепропетровская область
 
 
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