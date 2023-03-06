https://ria.ru/20230306/taktika-1856178590.html

Глава МИД Венгрии назвал неприемлемой тактику Киева по нацменьшинству

Глава МИД Венгрии назвал неприемлемой тактику Киева по нацменьшинству - РИА Новости, 06.03.2023

Глава МИД Венгрии назвал неприемлемой тактику Киева по нацменьшинству

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления в парламенте раскритиковал действия Киева по привлечению детей... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:33

2023-03-06T16:33

2023-03-06T18:08

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

тарас креминь

каталин новак

венецианская комиссия

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БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления в парламенте раскритиковал действия Киева по привлечению детей закарпатских венгров в украиноязычные классы.По его словам, в то время как Евросоюз выделяет миллиарды евро на поддержку этой страны, некоторые учреждения там предлагают по 850 долларов в год в течение четырех лет тем семьям, которые запишут детей не в классы нацменьшинств, а в классы украинского государственного языка. Министр подчеркнул, что такого рода действия неприемлемы для Будапешта. Он также отметил, что в то время как украинских детей приняли в 1247 детских садов и школ Венгрии, на Украине с сентября собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства. При этом количество предметов, преподаваемых на национальных языках, после четвертого класса ограничат до 20 процентов, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. В Будапеште надеются, что Киев принудят к исполнению ее решения.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а нескольких руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили. В свою очередь, госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгров в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против них.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики — орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020-го. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html

https://ria.ru/20230301/veto-1855224702.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html

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