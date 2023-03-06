https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856085908.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:22

2023-03-06T15:22

2023-03-06T15:22

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 марта 2023 годаЗа минувшие сутки в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены 225 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении противник потерял свыше 160 человек. Также нанесено существенное поражение живой силе и техники ВСУ на Купянском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 117 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-27 и МиГ-29, вертолет Ми-8, девять беспилотников, 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, 1054 реактивные системы залпового огня, 8192 танка и других бронемашин, 4284 орудия полевой артиллерии и 8771 единицу автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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