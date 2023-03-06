https://ria.ru/20230306/putin-1856103982.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко
Беседы президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по итогам его визита в КНР в ближайшие дни не запланировано, это была... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:33
2023-03-06T12:33
2023-03-06T12:41
китай
цены на нефть
белоруссия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Беседы президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по итогам его визита в КНР в ближайшие дни не запланировано, это была двусторонняя поездка, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху."Нет, это был исключительно двусторонний визит. Сейчас пока в ближайшие дни общения двух президентов не запланировано. Но они быстро происходят", - сказал Песков в ответ на вопрос, не запланировано ли общение двух лидеров и не передавал ли Путин какого-либо послания для китайских властей.
https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html
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китай, цены на нефть, белоруссия, россия, владимир путин
Китай, Цены на нефть, Белоруссия, Россия, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко
Песков сообщил, что Путин не планирует разговора с Лукашенко в ближайшие дни