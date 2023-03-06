https://ria.ru/20230306/putin-1856103982.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Лукашенко

Беседы президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по итогам его визита в КНР в ближайшие дни не запланировано, это была... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:33

2023-03-06T12:33

2023-03-06T12:41

китай

цены на нефть

белоруссия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Беседы президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по итогам его визита в КНР в ближайшие дни не запланировано, это была двусторонняя поездка, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху."Нет, это был исключительно двусторонний визит. Сейчас пока в ближайшие дни общения двух президентов не запланировано. Но они быстро происходят", - сказал Песков в ответ на вопрос, не запланировано ли общение двух лидеров и не передавал ли Путин какого-либо послания для китайских властей.

https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html

китай

белоруссия

россия

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китай, цены на нефть, белоруссия, россия, владимир путин