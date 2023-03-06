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РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 06.03.2023
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Туризм
 
19:32 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/puteshestviya-1856151539.html
РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок
РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 06.03.2023
РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок
Срок ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров по внутреннему туризму, нужно перенести на год, заявил президент... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:32
2023-03-06T19:32
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Срок ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров по внутреннему туризму, нужно перенести на год, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он предложил разнести сроки ответственности за непередачу данных в систему электронной путевки для туроператоров по выездному и внутреннему туризму. Первых — меньше, вторых — больше, и для них нужно сдвинуть сроки с 1 сентября 2023 года на 1 сентября 2024 года, чтобы была возможность протестировать систему, сказал эксперт в ходе парламентских слушаний. "Сейчас подключатся наиболее крупные компании. Мы в боевом режиме проверим работоспособность системы, так как с 350 компаний гораздо проще взаимодействовать, получить обратную связь и выявить все нюансы, чтобы исправить их. А через какое-то время приступим к подключению туроператоров по внутреннему туризму", — добавил он. Также глава РСТ предложил отменить на законодательном уровне участие в системе "Электронная путевка" туроператоров по въездному туризму. Помимо этого, Уманский заявил о необходимости доработки механизма системы электронной путевки таким образом, чтобы данные отражались в момент бронирования, а также предложил в будущем трансформировать систему для учета всех турпотоков внутри России. "Система "Электронная путевка" могла бы стать этим инструментом для государства. Для того, чтобы в полном объеме оценивать все туристические потоки, все деньги, которые здесь есть. Это бы обеспечивало полную прозрачность и понимание того, как отрасль развивается", — пояснил он.Закон о системе электронных путевок вступил в силу в России 1 сентября 2022 года. С этого дня туроператоры начали в добровольном порядке передавать сведения о поездках в систему. Тестовый период для туроператоров продлится до 1 сентября 2023 года. Затем туроператоров будут привлекать к ответственности в случае непередачи данных в систему.
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туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок

РСТ: туроператоры предлагают на год отложить использование электронных путевок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродажа туров в Турцию
Продажа туров в Турцию - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Срок ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров по внутреннему туризму, нужно перенести на год, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Он предложил разнести сроки ответственности за непередачу данных в систему электронной путевки для туроператоров по выездному и внутреннему туризму. Первых — меньше, вторых — больше, и для них нужно сдвинуть сроки с 1 сентября 2023 года на 1 сентября 2024 года, чтобы была возможность протестировать систему, сказал эксперт в ходе парламентских слушаний.
"Сейчас подключатся наиболее крупные компании. Мы в боевом режиме проверим работоспособность системы, так как с 350 компаний гораздо проще взаимодействовать, получить обратную связь и выявить все нюансы, чтобы исправить их. А через какое-то время приступим к подключению туроператоров по внутреннему туризму", — добавил он.
Также глава РСТ предложил отменить на законодательном уровне участие в системе "Электронная путевка" туроператоров по въездному туризму. Помимо этого, Уманский заявил о необходимости доработки механизма системы электронной путевки таким образом, чтобы данные отражались в момент бронирования, а также предложил в будущем трансформировать систему для учета всех турпотоков внутри России.
"Система "Электронная путевка" могла бы стать этим инструментом для государства. Для того, чтобы в полном объеме оценивать все туристические потоки, все деньги, которые здесь есть. Это бы обеспечивало полную прозрачность и понимание того, как отрасль развивается", — пояснил он.
Закон о системе электронных путевок вступил в силу в России 1 сентября 2022 года. С этого дня туроператоры начали в добровольном порядке передавать сведения о поездках в систему. Тестовый период для туроператоров продлится до 1 сентября 2023 года. Затем туроператоров будут привлекать к ответственности в случае непередачи данных в систему.
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