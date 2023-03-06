https://ria.ru/20230306/puteshestviya-1856151539.html

РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок

РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок - РИА Новости, 06.03.2023

РСТ вновь предлагает отложить запуск электронных путевок

Срок ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров по внутреннему туризму, нужно перенести на год, заявил президент... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:32

2023-03-06T19:32

2023-03-06T19:32

туризм

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Срок ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров по внутреннему туризму, нужно перенести на год, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он предложил разнести сроки ответственности за непередачу данных в систему электронной путевки для туроператоров по выездному и внутреннему туризму. Первых — меньше, вторых — больше, и для них нужно сдвинуть сроки с 1 сентября 2023 года на 1 сентября 2024 года, чтобы была возможность протестировать систему, сказал эксперт в ходе парламентских слушаний. "Сейчас подключатся наиболее крупные компании. Мы в боевом режиме проверим работоспособность системы, так как с 350 компаний гораздо проще взаимодействовать, получить обратную связь и выявить все нюансы, чтобы исправить их. А через какое-то время приступим к подключению туроператоров по внутреннему туризму", — добавил он. Также глава РСТ предложил отменить на законодательном уровне участие в системе "Электронная путевка" туроператоров по въездному туризму. Помимо этого, Уманский заявил о необходимости доработки механизма системы электронной путевки таким образом, чтобы данные отражались в момент бронирования, а также предложил в будущем трансформировать систему для учета всех турпотоков внутри России. "Система "Электронная путевка" могла бы стать этим инструментом для государства. Для того, чтобы в полном объеме оценивать все туристические потоки, все деньги, которые здесь есть. Это бы обеспечивало полную прозрачность и понимание того, как отрасль развивается", — пояснил он.Закон о системе электронных путевок вступил в силу в России 1 сентября 2022 года. С этого дня туроператоры начали в добровольном порядке передавать сведения о поездках в систему. Тестовый период для туроператоров продлится до 1 сентября 2023 года. Затем туроператоров будут привлекать к ответственности в случае непередачи данных в систему.

https://ria.ru/20230221/oteli-1853478376.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)