https://ria.ru/20230306/proizvodstvo-1856208607.html

Липецкие и таджикские бизнесмены договорились о производстве с/х техники

Липецкие и таджикские бизнесмены договорились о производстве с/х техники - РИА Новости, 06.03.2023

Липецкие и таджикские бизнесмены договорились о производстве с/х техники

Предприниматели Липецкой области и бизнесмены из Таджикистана договорились о реализации совместного производства сельхозтехники и прицепов, сообщил глава... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:03

2023-03-06T18:03

2023-03-06T18:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

таджикистан

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ЛИПЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Предприниматели Липецкой области и бизнесмены из Таджикистана договорились о реализации совместного производства сельхозтехники и прицепов, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам деловой поездки липецкой делегации в республику.Он уточнил, что в результате визита было подписано соответствующее соглашение между Грязинским культиваторным заводом, ООО "Прицепцентр" и ЗАО "Агротехсервис" (Таджикистан). Кроме этого, липецкая компания "Авикс" заключила контракт на поставку смазочных материалов с ООО "АЛ-БАРАКА".Как отметил Артамонов, это не первый пример сотрудничества бизнесменов Липецкой области и Республики Таджикистан. Ранее предприниматели региона договорились о поставках в Таджикистан рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехники."Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853398157.html

липецкая область

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, таджикистан