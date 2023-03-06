https://ria.ru/20230306/proizvodstvo-1856208607.html
Липецкие и таджикские бизнесмены договорились о производстве с/х техники
Липецкие и таджикские бизнесмены договорились о производстве с/х техники - РИА Новости, 06.03.2023
Липецкие и таджикские бизнесмены договорились о производстве с/х техники
Предприниматели Липецкой области и бизнесмены из Таджикистана договорились о реализации совместного производства сельхозтехники и прицепов, сообщил глава... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:03
2023-03-06T18:03
2023-03-06T18:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
таджикистан
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ЛИПЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Предприниматели Липецкой области и бизнесмены из Таджикистана договорились о реализации совместного производства сельхозтехники и прицепов, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам деловой поездки липецкой делегации в республику.Он уточнил, что в результате визита было подписано соответствующее соглашение между Грязинским культиваторным заводом, ООО "Прицепцентр" и ЗАО "Агротехсервис" (Таджикистан). Кроме этого, липецкая компания "Авикс" заключила контракт на поставку смазочных материалов с ООО "АЛ-БАРАКА".Как отметил Артамонов, это не первый пример сотрудничества бизнесменов Липецкой области и Республики Таджикистан. Ранее предприниматели региона договорились о поставках в Таджикистан рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехники."Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, таджикистан
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Таджикистан
ЛИПЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Предприниматели Липецкой области и бизнесмены из Таджикистана договорились о реализации совместного производства сельхозтехники и прицепов, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам деловой поездки липецкой делегации в республику.
Он уточнил, что в результате визита было подписано соответствующее соглашение между Грязинским культиваторным заводом, ООО "Прицепцентр" и ЗАО "Агротехсервис" (Таджикистан). Кроме этого, липецкая компания "Авикс" заключила контракт на поставку смазочных материалов с ООО "АЛ-БАРАКА".
Как отметил Артамонов, это не первый пример сотрудничества бизнесменов Липецкой области и Республики Таджикистан. Ранее предприниматели региона договорились о поставках в Таджикистан рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехники.
"Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область
имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения", – подчеркнул Артамонов.
Липецкая область и Уганда будут сотрудничать в промышленности и агросфере