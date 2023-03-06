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Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы - РИА Новости, 06.03.2023
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Вологодская область
 
17:23 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/programma-1856197441.html
Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы
Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы - РИА Новости, 06.03.2023
Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы
В Вологодской области за 3 года планируется реализовать более 1500 пунктов из наказов жителей, вошедших в Народную программу, за каждым объектом закреплён... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:23
2023-03-06T17:23
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
жкх
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 6 мар – РИА Новости. В Вологодской области за 3 года планируется реализовать более 1500 пунктов из наказов жителей, вошедших в Народную программу, за каждым объектом закреплён куратор из числа депутатов областного Заксобрания или представительных органов местного самоуправления, сообщил глава регионального парламента Андрей Луценко.Народная программа была сформирована на основе предложений жителей региона в 2021 году. В прошлом году было реализовано более 650 мероприятий, среди которых ремонт и строительство учреждений культуры, образования, обновление коммунальных сетей, ремонт дорог, борьба с борщевиком. В 2023-2025 годах планируется исполнить мероприятия, перечень которых был сформирован на основе 45 тысяч наказов, поступивших в программу. Всего на реализацию программы на ближайшие три года выделено около 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания."На ряде объектов работы продолжаются с прошлого года. Задача депутатов – внимательно следить за ходом работ, их качеством и за сроками выполнения. К этой работе подключились местные жители, активисты", - сказал Луценко.В частности, в 2023 году планируется завершить строительство ФОК в селе имени Бабушкина и общеобразовательной школа в Вологде на улице Преминина, обновление дорожного полотна в Никольском районе. Продолжится ремонт двух участков дороги А-123 Тарнога-Костылево в Тарногском округе общей протяженностью 20 километров.
https://ria.ru/20230217/lutsenko-1852603365.html
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вологодская область, андрей луценко, жкх, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, ЖКХ, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 6 мар – РИА Новости. В Вологодской области за 3 года планируется реализовать более 1500 пунктов из наказов жителей, вошедших в Народную программу, за каждым объектом закреплён куратор из числа депутатов областного Заксобрания или представительных органов местного самоуправления, сообщил глава регионального парламента Андрей Луценко.
Народная программа была сформирована на основе предложений жителей региона в 2021 году. В прошлом году было реализовано более 650 мероприятий, среди которых ремонт и строительство учреждений культуры, образования, обновление коммунальных сетей, ремонт дорог, борьба с борщевиком. В 2023-2025 годах планируется исполнить мероприятия, перечень которых был сформирован на основе 45 тысяч наказов, поступивших в программу. Всего на реализацию программы на ближайшие три года выделено около 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.
"На ряде объектов работы продолжаются с прошлого года. Задача депутатов – внимательно следить за ходом работ, их качеством и за сроками выполнения. К этой работе подключились местные жители, активисты", - сказал Луценко.
В частности, в 2023 году планируется завершить строительство ФОК в селе имени Бабушкина и общеобразовательной школа в Вологде на улице Преминина, обновление дорожного полотна в Никольском районе. Продолжится ремонт двух участков дороги А-123 Тарнога-Костылево в Тарногском округе общей протяженностью 20 километров.
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