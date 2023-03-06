https://ria.ru/20230306/programma-1856197441.html

Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы

Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы - РИА Новости, 06.03.2023

Луценко: на Вологодчине за 3 года выполнят 1500 пунктов Народной программы

В Вологодской области за 3 года планируется реализовать более 1500 пунктов из наказов жителей, вошедших в Народную программу, за каждым объектом закреплён... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:23

2023-03-06T17:23

2023-03-06T17:23

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

жкх

законодательное собрание вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f19d6f54b474b9306bbdb87f8046f247.jpg

ВОЛОГДА, 6 мар – РИА Новости. В Вологодской области за 3 года планируется реализовать более 1500 пунктов из наказов жителей, вошедших в Народную программу, за каждым объектом закреплён куратор из числа депутатов областного Заксобрания или представительных органов местного самоуправления, сообщил глава регионального парламента Андрей Луценко.Народная программа была сформирована на основе предложений жителей региона в 2021 году. В прошлом году было реализовано более 650 мероприятий, среди которых ремонт и строительство учреждений культуры, образования, обновление коммунальных сетей, ремонт дорог, борьба с борщевиком. В 2023-2025 годах планируется исполнить мероприятия, перечень которых был сформирован на основе 45 тысяч наказов, поступивших в программу. Всего на реализацию программы на ближайшие три года выделено около 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания."На ряде объектов работы продолжаются с прошлого года. Задача депутатов – внимательно следить за ходом работ, их качеством и за сроками выполнения. К этой работе подключились местные жители, активисты", - сказал Луценко.В частности, в 2023 году планируется завершить строительство ФОК в селе имени Бабушкина и общеобразовательной школа в Вологде на улице Преминина, обновление дорожного полотна в Никольском районе. Продолжится ремонт двух участков дороги А-123 Тарнога-Костылево в Тарногском округе общей протяженностью 20 километров.

https://ria.ru/20230217/lutsenko-1852603365.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, жкх, законодательное собрание вологодской области