https://ria.ru/20230306/postradavshaya-1856240813.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 06.03.2023
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:55
2023-03-06T20:55
2023-03-06T20:55
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, пострадавшая - женщина 1949 года рождения. Кроме того, при обстреле этого района были зафиксированы попадания в частные жилые дома. Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 17.45, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина