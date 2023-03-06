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В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/postradavshaya-1856240813.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 06.03.2023
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:55
2023-03-06T20:55
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, пострадавшая - женщина 1949 года рождения. Кроме того, при обстреле этого района были зафиксированы попадания в частные жилые дома. Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 17.45, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
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донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным ведомства, пострадавшая - женщина 1949 года рождения.
Кроме того, при обстреле этого района были зафиксированы попадания в частные жилые дома.
Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 17.45, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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