https://ria.ru/20230306/postradavshaya-1856240813.html

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 06.03.2023

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:55

2023-03-06T20:55

2023-03-06T20:55

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донецк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, пострадавшая - женщина 1949 года рождения. Кроме того, при обстреле этого района были зафиксированы попадания в частные жилые дома. Ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 17.45, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины