https://ria.ru/20230306/ogon-1856088154.html

Профилактика Вечного огня

Профилактика Вечного огня - РИА Новости, 06.03.2023

Профилактика Вечного огня

В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.

2023-03-06T11:40

2023-03-06T11:40

2023-03-06T11:40

общество

москва

видео

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Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Профилактика Вечного огня В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду. Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике. 2023-03-06T11:40 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, видео, видео