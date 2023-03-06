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Профилактика Вечного огня - РИА Новости, 06.03.2023
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11:40 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ogon-1856088154.html
Профилактика Вечного огня
Профилактика Вечного огня - РИА Новости, 06.03.2023
Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.
2023-03-06T11:40
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общество
москва
видео
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Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.
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Дарья Буймова
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353
60
353
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Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду. Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
60
общество, москва, видео, видео
Общество, Москва, Видео
Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.
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Профилактика Вечного огня

Читать ria.ru в
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.
Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.
 
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