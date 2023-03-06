https://ria.ru/20230306/ogon-1856088154.html
Профилактика Вечного огня
Профилактика Вечного огня - РИА Новости, 06.03.2023
Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.
2023-03-06T11:40
2023-03-06T11:40
2023-03-06T11:40
общество
москва
видео
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Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду. Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.
2023-03-06T11:40
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PT1M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, видео, видео
Общество, Москва, Видео
Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.
2023-03-06T11:40
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PT1M25S
Профилактика Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества московские газовики провели традиционное обслуживание Вечного огня в Александровскому саду.
Они заменили запальные устройства и очистили газогорелочное оборудование. Как это проходило, узнайте в ролике.