https://ria.ru/20230306/obstrel-1856084892.html
ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области
ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области - РИА Новости, 06.03.2023
ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области
ВСУ обстреливают приграничную территорию Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:29
2023-03-06T11:29
2023-03-06T12:14
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ обстреливают приграничную территорию Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — говорится в публикации.Энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация, уточнил губернатор.В Курской области с 11 апреля 2022 года действует "желтый" уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.Такой уровень реагирования подразумевает усиление работы силовых структур, досмотры на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Хомутовского района
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
ВСУ обстреливают приграничную территорию Хомутовского района Курской области, сообщил
губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — говорится в публикации.
Энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация, уточнил губернатор.
В Курской области с 11 апреля 2022 года действует "желтый" уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.
Такой уровень реагирования подразумевает усиление работы силовых структур, досмотры на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.
В Киеве заявили, что мобилизационный план на Украине еще не завершился