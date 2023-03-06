https://ria.ru/20230306/obstrel-1856084892.html

ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области

ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области - РИА Новости, 06.03.2023

ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области

ВСУ обстреливают приграничную территорию Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:29

2023-03-06T11:29

2023-03-06T12:14

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ обстреливают приграничную территорию Хомутовского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — говорится в публикации.Энергетики приступят к ремонту, как только позволит ситуация, уточнил губернатор.В Курской области с 11 апреля 2022 года действует "желтый" уровень террористической опасности. В начале февраля его продлили бессрочно.Такой уровень реагирования подразумевает усиление работы силовых структур, досмотры на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия