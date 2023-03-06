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МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов - РИА Новости, 06.03.2023
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09:14 06.03.2023 (обновлено: 19:33 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/mvd-1856055424.html
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов - РИА Новости, 06.03.2023
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов
МВД опровергло создание добровольческих ударно-штурмовых батальонов в структуре ведомства. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:14
2023-03-06T19:33
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МВД опровергло создание добровольческих ударно-штурмовых батальонов в структуре ведомства.Telegram-канал "МВД Медиа" опубликовал изображение фейкового приказа, разошедшегося в интернете, с надписью: "МВД России опровергает".Такие батальоны якобы должны были появиться 8 марта.
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Варвара Скокшина
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россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов

МВД опровергло слухи о формировании добровольческих штурмовых батальонов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МВД опровергло создание добровольческих ударно-штурмовых батальонов в структуре ведомства.
Telegram-канал "МВД Медиа" опубликовал изображение фейкового приказа, разошедшегося в интернете, с надписью: "МВД России опровергает".
Такие батальоны якобы должны были появиться 8 марта.
Боец о формировании в ДНР добровольческого батальона из военнопленных ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В ДНР создали батальон из украинских пленных
27 февраля, 03:33
 
РоссияБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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