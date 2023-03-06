https://ria.ru/20230306/mvd-1856055424.html
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов - РИА Новости, 06.03.2023
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов
МВД опровергло создание добровольческих ударно-штурмовых батальонов в структуре ведомства. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:14
2023-03-06T09:14
2023-03-06T19:33
россия
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. МВД опровергло создание добровольческих ударно-штурмовых батальонов в структуре ведомства.Telegram-канал "МВД Медиа" опубликовал изображение фейкового приказа, разошедшегося в интернете, с надписью: "МВД России опровергает".Такие батальоны якобы должны были появиться 8 марта.
https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов
МВД опровергло слухи о формировании добровольческих штурмовых батальонов