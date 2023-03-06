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Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 06.03.2023
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19:45 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/most-1856233334.html
Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту
Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 06.03.2023
Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту
Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:45
2023-03-06T19:45
происшествия
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт на крымском мосту
крымский мост
украина
республика крым
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. Ранее срок ареста продлили еще трем фигурантам - Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову. Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Азатьяны, Соломко, Злоба и Терчанян были арестованы в Симферополе. На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
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происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт на крымском мосту, крымский мост, украина, республика крым
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт на Крымском мосту, Крымский мост, Украина, Республика Крым
Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Суд в Москве продлил арест обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту до 12 апреля

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей гражданам РФ Артему и Григорию Азатьянам, гражданам Украины Роману Соломко и Владимиру Злобе, а также гражданину Армении Артуру Терчаняну", - сказали в суде.
Ранее срок ареста продлили еще трем фигурантам - Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову.
Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Азатьяны, Соломко, Злоба и Терчанян были арестованы в Симферополе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
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