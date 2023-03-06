https://ria.ru/20230306/most-1856233334.html

Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 06.03.2023

Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:45

2023-03-06T19:45

2023-03-06T19:45

происшествия

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт на крымском мосту

крымский мост

украина

республика крым

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. Ранее срок ареста продлили еще трем фигурантам - Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову. Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Азатьяны, Соломко, Злоба и Терчанян были арестованы в Симферополе. На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://radiosputnik.ria.ru/20230211/most-1851410465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт на крымском мосту, крымский мост, украина, республика крым