Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту
Суд в Москве продлил арест обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту до 12 апреля
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей гражданам РФ Артему и Григорию Азатьянам, гражданам Украины Роману Соломко и Владимиру Злобе, а также гражданину Армении Артуру Терчаняну", - сказали в суде.
Ранее срок ареста продлили еще трем фигурантам - Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову.
Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Азатьяны, Соломко, Злоба и Терчанян были арестованы в Симферополе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.