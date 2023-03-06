https://ria.ru/20230306/mi-8-1856106428.html
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8 - РИА Новости, 06.03.2023
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8
В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:40
2023-03-06T12:40
2023-03-06T13:53
происшествия
воронежская область
павловский район
александр гусев (государственный служащий)
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Инцидент произошел в Павловском районе.Произошедшее не угрожает жизни и здоровью местных жителей.
https://ria.ru/20230305/durian-1856030846.html
воронежская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, павловский район, александр гусев (государственный служащий), россия
Происшествия, Воронежская область, Павловский район, Александр Гусев (государственный служащий), Россия
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8
Воронежский губернатор Гусев заявил о повреждении ЛЭП при аварийной посадке вертолета Ми-8