https://ria.ru/20230306/mi-8-1856106428.html

В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8

В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8 - РИА Новости, 06.03.2023

В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8

В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:40

2023-03-06T12:40

2023-03-06T13:53

происшествия

воронежская область

павловский район

александр гусев (государственный служащий)

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Инцидент произошел в Павловском районе.Произошедшее не угрожает жизни и здоровью местных жителей.

https://ria.ru/20230305/durian-1856030846.html

воронежская область

павловский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, павловский район, александр гусев (государственный служащий), россия