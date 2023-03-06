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В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8 - РИА Новости, 06.03.2023
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12:40 06.03.2023 (обновлено: 13:53 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/mi-8-1856106428.html
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8 - РИА Новости, 06.03.2023
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8
В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:40
2023-03-06T13:53
происшествия
воронежская область
павловский район
александр гусев (государственный служащий)
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Инцидент произошел в Павловском районе.Произошедшее не угрожает жизни и здоровью местных жителей.
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воронежская область
павловский район
россия
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происшествия, воронежская область, павловский район, александр гусев (государственный служащий), россия
Происшествия, Воронежская область, Павловский район, Александр Гусев (государственный служащий), Россия
В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8

Воронежский губернатор Гусев заявил о повреждении ЛЭП при аварийной посадке вертолета Ми-8

© Кадр видео очевидцаВертолет Ми-8 после вынужденной посадки в Воронежской области
Вертолет Ми-8 после вынужденной посадки в Воронежской области
© Кадр видео очевидца
Вертолет Ми-8 после вынужденной посадки в Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Павловском районе.
«
"Спецслужбы работают на месте. Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена", — заявил Гусев.
Произошедшее не угрожает жизни и здоровью местных жителей.
Дуриан - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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ПроисшествияВоронежская областьПавловский районАлександр Гусев (государственный служащий)Россия
 
 
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