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В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России - РИА Новости, 06.03.2023
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20:10 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/linde-1856236007.html
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России - РИА Новости, 06.03.2023
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России
Немецкая инжиниринговая компания Linde прекратила участие в проектах в России из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:10
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linde
экономика
россия
германия
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Немецкая инжиниринговая компания Linde прекратила участие в проектах в России из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране в обозримом будущем, заявил РИА Новости глава компании Санджив Ламба. Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.
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linde, экономика, россия, германия
Linde, Экономика, Россия, Германия
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России

Немецкая компания Linde не намерена возобновлять работу в России в обозримом будущем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Немецкая инжиниринговая компания Linde прекратила участие в проектах в России из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране в обозримом будущем, заявил РИА Новости глава компании Санджив Ламба.
«
"Не в обозримом будущем. Мы все заблокировали, мы остановили все существующие проекты с юридическими лицами, попавшими под санкции в отношении России. Сегодня у нас больше нет проектов в РФ", - сказал Ламба на полях стартовавшей в американском Хьюстоне крупнейшей энергетической конференции CERAWeek.
Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.
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