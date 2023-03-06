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В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России - РИА Новости, 06.03.2023
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России
Немецкая инжиниринговая компания Linde прекратила участие в проектах в России из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:10
2023-03-06T20:10
2023-03-06T20:10
linde
экономика
россия
германия
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Немецкая инжиниринговая компания Linde прекратила участие в проектах в России из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране в обозримом будущем, заявил РИА Новости глава компании Санджив Ламба. Linde - один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.
https://ria.ru/20230102/ruskhimalyans-1842866106.html
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linde, экономика, россия, германия
Linde, Экономика, Россия, Германия
В Linde ответили на вопрос о возможном возобновлении работы в России
Немецкая компания Linde не намерена возобновлять работу в России в обозримом будущем