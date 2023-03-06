https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов - РИА Новости, 06.03.2023
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов
Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:52
2023-03-06T18:52
2023-03-06T19:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора."Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сообщил ЦБ.
https://ria.ru/20230206/vklady-1849911479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов
ЦБ продлил на полгода запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов и вкладов