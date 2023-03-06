https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html

ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов

ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов - РИА Новости, 06.03.2023

ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов

Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:52

2023-03-06T18:52

2023-03-06T19:16

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_47325df72d5cea01ffabdd323bf7877d.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора."Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сообщил ЦБ.

https://ria.ru/20230206/vklady-1849911479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)