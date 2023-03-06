Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 06.03.2023 (обновлено: 19:16 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов - РИА Новости, 06.03.2023
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов
Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:52
2023-03-06T19:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_47325df72d5cea01ffabdd323bf7877d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора."Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сообщил ЦБ.
https://ria.ru/20230206/vklady-1849911479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_d56fd5c53199475f7cdc168e446fff8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов

ЦБ продлил на полгода запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов и вкладов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России продлил на полгода - до 9 сентября - запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора.
"Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сообщил ЦБ.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Названы регионы — лидеры по банковским вкладам населения
6 февраля, 00:13
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала