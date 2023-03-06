https://ria.ru/20230306/kardioplastyr-1856081487.html

Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца

Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца - РИА Новости, 06.03.2023

Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца

Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — "кардиопластырь", прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:21

2023-03-06T11:21

2023-03-06T11:21

наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — "кардиопластырь", прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Работы по созданию "кардиопластыря" ведутся научным центром мирового уровня Сеченовского Университета (НЦМУ) "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение", который создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине. Ученые делают все, чтобы современные технологии были доступны уже сегодня",- говорится в сообщении. Суть работы "кардиопластыря" заключается в беспрерывном снятии электрокардиограммы пациента в течение 14 дней, такие технологии могут существенно помочь в принятии решений кардиологу, пояснили в пресс-службе. Прибор будет анализировать уровень физической активности человека во время отдыха, работы, занятий спортом, следить за изменениями положения тела в пространстве, движениями и даже падениями. С помощью мобильного телефона он будет передавать данные о работе сердца на серверы, уточнили разработчики. Кардиолог сможет подключиться к системе с любого устройства, проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы, сравнивать динамику, отслеживать реакцию на нагрузку и лекарственные препараты, скорректировать дозу препаратов и передать рекомендации в мобильное приложение пациента, отметили в пресс-службе. Сам "кардиопластырь" не вызывает дискомфорта, так как он миниатюрный, гибкий, беспроводной и водонепроницаемый, подчеркнули в университете.

https://ria.ru/20221025/serdtse-1826415070.html

https://ria.ru/20230224/serdtse-1854081248.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия