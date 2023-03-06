https://ria.ru/20230306/kardioplastyr-1856081487.html
Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца
Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца - РИА Новости, 06.03.2023
Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца
Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — "кардиопластырь", прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:21
2023-03-06T11:21
2023-03-06T11:21
наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — "кардиопластырь", прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Работы по созданию "кардиопластыря" ведутся научным центром мирового уровня Сеченовского Университета (НЦМУ) "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение", который создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине. Ученые делают все, чтобы современные технологии были доступны уже сегодня",- говорится в сообщении. Суть работы "кардиопластыря" заключается в беспрерывном снятии электрокардиограммы пациента в течение 14 дней, такие технологии могут существенно помочь в принятии решений кардиологу, пояснили в пресс-службе. Прибор будет анализировать уровень физической активности человека во время отдыха, работы, занятий спортом, следить за изменениями положения тела в пространстве, движениями и даже падениями. С помощью мобильного телефона он будет передавать данные о работе сердца на серверы, уточнили разработчики. Кардиолог сможет подключиться к системе с любого устройства, проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы, сравнивать динамику, отслеживать реакцию на нагрузку и лекарственные препараты, скорректировать дозу препаратов и передать рекомендации в мобильное приложение пациента, отметили в пресс-службе. Сам "кардиопластырь" не вызывает дискомфорта, так как он миниатюрный, гибкий, беспроводной и водонепроницаемый, подчеркнули в университете.
https://ria.ru/20221025/serdtse-1826415070.html
https://ria.ru/20230224/serdtse-1854081248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7e9038e6354d17ed12257b263815c888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Ученые разработали "кардиопластырь" для мониторинга работы сердца
Российские ученые разработали "кардиопластырь" для удаленного мониторинга работы сердца
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета разработали гибкое биосенсорное устройство — "кардиопластырь", прибор поможет кардиологам удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Работы по созданию "кардиопластыря" ведутся научным центром мирового уровня Сеченовского Университета (НЦМУ) "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение", который создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине. Ученые делают все, чтобы современные технологии были доступны уже сегодня",- говорится в сообщении.
Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты
Суть работы "кардиопластыря" заключается в беспрерывном снятии электрокардиограммы пациента в течение 14 дней, такие технологии могут существенно помочь в принятии решений кардиологу, пояснили в пресс-службе.
Прибор будет анализировать уровень физической активности человека во время отдыха, работы, занятий спортом, следить за изменениями положения тела в пространстве, движениями и даже падениями. С помощью мобильного телефона он будет передавать данные о работе сердца на серверы, уточнили разработчики.
Кардиолог сможет подключиться к системе с любого устройства, проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы, сравнивать динамику, отслеживать реакцию на нагрузку и лекарственные препараты, скорректировать дозу препаратов и передать рекомендации в мобильное приложение пациента, отметили в пресс-службе.
Сам "кардиопластырь" не вызывает дискомфорта, так как он миниатюрный, гибкий, беспроводной и водонепроницаемый, подчеркнули в университете.
В России снизилась смертность от болезней сердца