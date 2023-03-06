https://ria.ru/20230306/karabakh-1856158471.html
МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе - РИА Новости, 06.03.2023
МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
Москва призвала стороны нагорнокарабахского конфликта к сдержанности после перестрелки, приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:51
2023-03-06T15:51
2023-03-06T19:30
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азербайджан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
нагорный карабах
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва призвала стороны нагорнокарабахского конфликта к сдержанности после перестрелки, приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Дипломат указала на неоднократные нарушения режима прекращения огня в последние дни.Россия предложила Армении и Азербайджану сделать шаги по деэскалации.Кроме того, продолжила представитель МИД, Москва подтведила необходимость соблюдать положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года касающихся:Захарова подчеркнула, что вопросы безопасности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.В воскресенье агентство Арменпресс сообщало о трех жертвах среди полицейских после вооруженного столкновения в Карабахе. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана информировали о погибших с обеих сторон в результате перестрелки.
https://ria.ru/20230218/karabakh-1852907863.html
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, нагорный карабах
В мире, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Нагорный Карабах
МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
Захарова призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к сдержанности после обострения
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Москва призвала стороны нагорнокарабахского конфликта к сдержанности после перестрелки, приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте
ведомства.
Дипломат указала на неоднократные нарушения режима прекращения огня в последние дни.
«
"Пятого марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны", — отметила Захарова.
Россия предложила Армении
и Азербайджану
сделать шаги по деэскалации.
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Кроме того, продолжила представитель МИД, Москва подтведила необходимость соблюдать положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года касающихся:
- разблокирования региональных коммуникаций;
- делимитации армяно-азербайджанской границы;
- подготовки мирного договора.
Захарова подчеркнула, что вопросы безопасности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.
В воскресенье агентство Арменпресс сообщало о трех жертвах среди полицейских после вооруженного столкновения в Карабахе. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана информировали о погибших с обеих сторон в результате перестрелки.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместились российские миротворцы.
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