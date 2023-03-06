https://ria.ru/20230306/karabakh-1856158471.html

МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе

МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе - РИА Новости, 06.03.2023

МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе

Москва призвала стороны нагорнокарабахского конфликта к сдержанности после перестрелки, приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:51

2023-03-06T15:51

2023-03-06T19:30

в мире

россия

азербайджан

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

нагорный карабах

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва призвала стороны нагорнокарабахского конфликта к сдержанности после перестрелки, приводятся слова официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Дипломат указала на неоднократные нарушения режима прекращения огня в последние дни.Россия предложила Армении и Азербайджану сделать шаги по деэскалации.Кроме того, продолжила представитель МИД, Москва подтведила необходимость соблюдать положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года касающихся:Захарова подчеркнула, что вопросы безопасности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.В воскресенье агентство Арменпресс сообщало о трех жертвах среди полицейских после вооруженного столкновения в Карабахе. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана информировали о погибших с обеих сторон в результате перестрелки.

https://ria.ru/20230218/karabakh-1852907863.html

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, нагорный карабах