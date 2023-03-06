https://ria.ru/20230306/kakhovka-1856054345.html

В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.03.2023

В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб, двое ранены в результате вчерашнего обстрела Новой Каховки в Херсонской области украинской артиллерией, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:06

2023-03-06T09:06

2023-03-06T09:16

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате вчерашнего обстрела Новой Каховки в Херсонской области украинской артиллерией, сообщает минздрав региона."Пятого марта вследствие очередного обстрела Новой Каховки со стороны киевского режима пострадали трое мирных жителей. Два человека получили тяжелые осколочные ранения, а один погиб", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.По данным минздрава, раненые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.Украинские войска ежедневно обстреливают города и села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области. Удары наносятся по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Алёшек, Голой Пристани.

https://ria.ru/20230305/sledovateli-1855977293.html

новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия