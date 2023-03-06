https://ria.ru/20230306/italiya-1856187600.html

Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта

Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта - РИА Новости, 06.03.2023

Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта

Итальянки в Международный женский день смогут бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи страны, сообщило министерство культуры Италии. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:56

2023-03-06T16:56

2023-03-06T16:56

культура

италия

галерея уффици

милан

рим

в мире

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РИМ, 6 мар - РИА Новости. Итальянки в Международный женский день смогут бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи страны, сообщило министерство культуры Италии. Вход для женщин в музеи, археологические парки, монументальные комплексы, замки, исторические виллы и сады, принадлежащие государству, будет свободным. Список учреждений опубликован и обновляется на сайте минкультуры страны. В него, в частности, уже вошли римский Колизей, миланская Пинакотека Брера и флорентийская Галерея Уффици. Доступ женщин в культурные учреждения Италии, однако, осложнит общенациональная забастовка, которую объявили ряд крупных профсоюзов страны. Объединения трудящихся протестуют против гендерного разрыва в оплате труда, насилия в отношении женщин и нападок на их право на аборт. В основном забастовка отразится на движении транспорта в крупных городах и на железнодорожном сообщении на региональном уровне. В Риме, Милане и других городах состоятся шествия в защиту прав женщин.

https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html

италия

милан

рим

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италия, галерея уффици, милан, рим, в мире