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Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта - РИА Новости, 06.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:56 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/italiya-1856187600.html
Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта
Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта - РИА Новости, 06.03.2023
Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта
Итальянки в Международный женский день смогут бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи страны, сообщило министерство культуры Италии. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:56
2023-03-06T16:56
культура
италия
галерея уффици
милан
рим
в мире
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РИМ, 6 мар - РИА Новости. Итальянки в Международный женский день смогут бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи страны, сообщило министерство культуры Италии. Вход для женщин в музеи, археологические парки, монументальные комплексы, замки, исторические виллы и сады, принадлежащие государству, будет свободным. Список учреждений опубликован и обновляется на сайте минкультуры страны. В него, в частности, уже вошли римский Колизей, миланская Пинакотека Брера и флорентийская Галерея Уффици. Доступ женщин в культурные учреждения Италии, однако, осложнит общенациональная забастовка, которую объявили ряд крупных профсоюзов страны. Объединения трудящихся протестуют против гендерного разрыва в оплате труда, насилия в отношении женщин и нападок на их право на аборт. В основном забастовка отразится на движении транспорта в крупных городах и на железнодорожном сообщении на региональном уровне. В Риме, Милане и других городах состоятся шествия в защиту прав женщин.
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италия, галерея уффици, милан, рим, в мире
Культура, Италия, Галерея Уффици, Милан, Рим, В мире
Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны 8 марта

Итальянки смогут бесплатно посетить крупнейшие музеи страны в Международный женский день

© Фото : пресс-служба УффициГалерея Уффици
Галерея Уффици - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : пресс-служба Уффици
Галерея Уффици. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 мар - РИА Новости. Итальянки в Международный женский день смогут бесплатно посетить крупнейшие государственные музеи страны, сообщило министерство культуры Италии.
Вход для женщин в музеи, археологические парки, монументальные комплексы, замки, исторические виллы и сады, принадлежащие государству, будет свободным. Список учреждений опубликован и обновляется на сайте минкультуры страны. В него, в частности, уже вошли римский Колизей, миланская Пинакотека Брера и флорентийская Галерея Уффици.
Доступ женщин в культурные учреждения Италии, однако, осложнит общенациональная забастовка, которую объявили ряд крупных профсоюзов страны. Объединения трудящихся протестуют против гендерного разрыва в оплате труда, насилия в отношении женщин и нападок на их право на аборт. В основном забастовка отразится на движении транспорта в крупных городах и на железнодорожном сообщении на региональном уровне. В Риме, Милане и других городах состоятся шествия в защиту прав женщин.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
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