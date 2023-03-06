СМИ: жители пригорода Киева сами собирали деньги на восстановление
Politico: жителям Ирпеня в Киевской области пришлось восстанавливать дома за свой счет
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные в городе Ирпень
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные в городе Ирпень. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Жителям Ирпеня под Киевом пришлось самостоятельно собирать деньги на восстановление домов, у украинских властей нет средств, рассказала европейскому изданию Politico местная жительница.
Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что жители Ирпеня в Киевской области жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры.
"Фонды (государственные фонды, которые помогают с реконструкцией) сказали нам, что могут помочь только с фасадом, крышей и окнами. Но сначала нам нужно отремонтировать несущие конструкции. Это самое дорогое и сложное", - приводит издание слова Екатерины Кашириной, которая была управляющей шестиэтажного дома в Ирпене. По словам женщины, сумма была ужасающей для жильцов - 17,5 миллиона гривен (около 470 тысяч долларов США).
"Они не хотели сначала отдавать свои деньги. Ждали чуда. Но у правительства тоже нет денег. Фонды отказались нас принять из-за проблем с несущими конструкциями", - отметила Каширина. Как пишет издание, в итоге жителям удалось собрать 2,2 миллиона гривен из собственных карманов и 560 тысяч гривен в рамках пожертвований. Этого хватило, чтобы осенью начать строительные работы, отмечается в статье.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает потратить 4 миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать уже этой весной.