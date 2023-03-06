https://ria.ru/20230306/irpen-1856068536.html

СМИ: жители пригорода Киева сами собирали деньги на восстановление

СМИ: жители пригорода Киева сами собирали деньги на восстановление - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: жители пригорода Киева сами собирали деньги на восстановление

Жителям Ирпеня под Киевом пришлось самостоятельно собирать деньги на восстановление домов, у украинских властей нет средств, рассказала европейскому изданию... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:26

2023-03-06T10:26

2023-03-06T10:26

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Жителям Ирпеня под Киевом пришлось самостоятельно собирать деньги на восстановление домов, у украинских властей нет средств, рассказала европейскому изданию Politico местная жительница. Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что жители Ирпеня в Киевской области жалуются на бездействие властей по восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры. "Фонды (государственные фонды, которые помогают с реконструкцией) сказали нам, что могут помочь только с фасадом, крышей и окнами. Но сначала нам нужно отремонтировать несущие конструкции. Это самое дорогое и сложное", - приводит издание слова Екатерины Кашириной, которая была управляющей шестиэтажного дома в Ирпене. По словам женщины, сумма была ужасающей для жильцов - 17,5 миллиона гривен (около 470 тысяч долларов США). "Они не хотели сначала отдавать свои деньги. Ждали чуда. Но у правительства тоже нет денег. Фонды отказались нас принять из-за проблем с несущими конструкциями", - отметила Каширина. Как пишет издание, в итоге жителям удалось собрать 2,2 миллиона гривен из собственных карманов и 560 тысяч гривен в рамках пожертвований. Этого хватило, чтобы осенью начать строительные работы, отмечается в статье. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает потратить 4 миллиарда долларов на восстановление, первые проекты планируется реализовать уже этой весной.

https://ria.ru/20221220/elektrichestvo-1839993116.html

https://ria.ru/20230303/polsha-1855657576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, киевская область, украина, ситуация в днр и лнр