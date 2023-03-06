https://ria.ru/20230306/film-1856189520.html
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма - РИА Новости, 06.03.2023
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма
Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:00
2023-03-06T17:00
2023-03-06T17:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
школа
дети
фильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По словам собеседника агентства, просмотр научного фильма в формате 3D был организован сторонней организацией. "В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области", - сообщили в мэрии. Там отметили, что дети, которые почувствовали недомогание, обратились к медикам. Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, в актовом зале находились около 100 детей, в больнице осмотр у врачей прошли семеро учеников 11-12 лет, они жаловались на головокружение. По словам собеседника агентства, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20230303/izbienie-1855712094.html
https://ria.ru/20230303/ssora-1855645552.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, школа, дети, фильм
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Школа, Дети, фильм
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма
Ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
По словам собеседника агентства, просмотр научного фильма в формате 3D был организован сторонней организацией.
СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале
"В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области", - сообщили в мэрии.
Там отметили, что дети, которые почувствовали недомогание, обратились к медикам.
Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области
, в актовом зале находились около 100 детей, в больнице осмотр у врачей прошли семеро учеников 11-12 лет, они жаловались на головокружение. По словам собеседника агентства, госпитализация не потребовалась.
Мальчик попал в больницу после конфликта в школе на юго-западе Москвы