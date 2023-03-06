https://ria.ru/20230306/film-1856189520.html

В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма

В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма - РИА Новости, 06.03.2023

В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма

Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:00

2023-03-06T17:00

2023-03-06T17:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

школа

дети

фильм

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ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По словам собеседника агентства, просмотр научного фильма в формате 3D был организован сторонней организацией. "В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области", - сообщили в мэрии. Там отметили, что дети, которые почувствовали недомогание, обратились к медикам. Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, в актовом зале находились около 100 детей, в больнице осмотр у врачей прошли семеро учеников 11-12 лет, они жаловались на головокружение. По словам собеседника агентства, госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20230303/izbienie-1855712094.html

https://ria.ru/20230303/ssora-1855645552.html

волгоград

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, школа, дети, фильм