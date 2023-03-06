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В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма - РИА Новости, 06.03.2023
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17:00 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/film-1856189520.html
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма - РИА Новости, 06.03.2023
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма
Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:00
2023-03-06T17:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
школа
дети
фильм
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ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По словам собеседника агентства, просмотр научного фильма в формате 3D был организован сторонней организацией. "В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области", - сообщили в мэрии. Там отметили, что дети, которые почувствовали недомогание, обратились к медикам. Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, в актовом зале находились около 100 детей, в больнице осмотр у врачей прошли семеро учеников 11-12 лет, они жаловались на головокружение. По словам собеседника агентства, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20230303/izbienie-1855712094.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, школа, дети, фильм
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Школа, Дети, фильм
В Волгограде школьникам стало плохо во время просмотра фильма

Ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Нескольким ученикам школы №75 в Волгограде стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале, в учебном заведении организована межведомственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
По словам собеседника агентства, просмотр научного фильма в формате 3D был организован сторонней организацией.
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"В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области", - сообщили в мэрии.
Там отметили, что дети, которые почувствовали недомогание, обратились к медикам.
Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, в актовом зале находились около 100 детей, в больнице осмотр у врачей прошли семеро учеников 11-12 лет, они жаловались на головокружение. По словам собеседника агентства, госпитализация не потребовалась.
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