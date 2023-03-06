Рейтинг@Mail.ru
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/evrosoyuz-1856070287.html
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева - РИА Новости, 06.03.2023
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева
Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:34
2023-03-06T10:34
украина
россия
киев
йенс столтенберг
жозеп боррель
сергей лавров
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву. "Поскольку оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал", - говорится в сообщении издания со ссылкой на план, который попал её распоряжение. Как отмечается, среди стран-"единомышленниц" указывается Норвегия. Ранее бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок. Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий. Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме 7-8 марта, в которой также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230304/germaniya-1855807895.html
https://ria.ru/20230303/zakupki-1855768010.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, йенс столтенберг, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, В мире
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева

Pais: ЕС хочет подключить не входящие в союз страны к закупкам боеприпасов для Киева

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву.
"Поскольку оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал", - говорится в сообщении издания со ссылкой на план, который попал её распоряжение.
Натке: более 70% немцев не одобряют отправку оружия на Украину - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В компартии ФРГ заявили о несогласии многих немцев с отправкой оружия Киеву
4 марта, 10:06
Как отмечается, среди стран-"единомышленниц" указывается Норвегия.
Ранее бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок.
Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий.
Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме 7-8 марта, в которой также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины
3 марта, 21:48
 
УкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергЖозеп БоррельСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала