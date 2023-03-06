https://ria.ru/20230306/evrosoyuz-1856070287.html
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева - РИА Новости, 06.03.2023
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева
Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:34
2023-03-06T10:34
2023-03-06T10:34
украина
россия
киев
йенс столтенберг
жозеп боррель
сергей лавров
нато
евросоюз
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву. "Поскольку оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал", - говорится в сообщении издания со ссылкой на план, который попал её распоряжение. Как отмечается, среди стран-"единомышленниц" указывается Норвегия. Ранее бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок. Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий. Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме 7-8 марта, в которой также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230304/germaniya-1855807895.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, йенс столтенберг, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, В мире
Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева
Pais: ЕС хочет подключить не входящие в союз страны к закупкам боеприпасов для Киева
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais
со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву.
"Поскольку оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал", - говорится в сообщении издания со ссылкой на план, который попал её распоряжение.
В компартии ФРГ заявили о несогласии многих немцев с отправкой оружия Киеву
Как отмечается, среди стран-"единомышленниц" указывается Норвегия
.
Ранее бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок.
Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий.
Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме
7-8 марта, в которой также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
. Данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе.
Россия
ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины