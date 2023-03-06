https://ria.ru/20230306/evrosoyuz-1856070287.html

Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева

Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева - РИА Новости, 06.03.2023

Страны, не входящие в ЕС, хотят подключить к закупкам боеприпасов для Киева

Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:34

2023-03-06T10:34

2023-03-06T10:34

украина

россия

киев

йенс столтенберг

жозеп боррель

сергей лавров

нато

евросоюз

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву. "Поскольку оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал", - говорится в сообщении издания со ссылкой на план, который попал её распоряжение. Как отмечается, среди стран-"единомышленниц" указывается Норвегия. Ранее бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок. Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий. Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме 7-8 марта, в которой также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230304/germaniya-1855807895.html

https://ria.ru/20230303/zakupki-1855768010.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, йенс столтенберг, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире