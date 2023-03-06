https://ria.ru/20230306/eskalatsiya-1856098675.html

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя - РИА Новости, 06.03.2023

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя, в том числе 133 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:15

2023-03-06T12:15

2023-03-06T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя, в том числе 133 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, за этот период пострадали 4171 мирный житель, в том числе 269 детей.За указанный период ведомство зафиксировало более 16 тысяч обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,6 тысячи, выпущено более 102,3 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 241 ракета РСЗО "Himars", 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13221 ракета РСЗО (122 миллиметра), 23269 снарядов калибром 155 миллиметров.По данным СЦКК, повреждения получили 10018 жилых домостроений, 2472 объекта гражданской инфраструктуры и 1251 транспортное средство.

https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855825430.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк