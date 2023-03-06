Рейтинг@Mail.ru
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/eskalatsiya-1856098675.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя - РИА Новости, 06.03.2023
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя, в том числе 133 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:15
2023-03-06T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088962_0:176:3257:2008_1920x0_80_0_0_2f395c7083cf986f77acb502ece42901.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя, в том числе 133 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, за этот период пострадали 4171 мирный житель, в том числе 269 детей.За указанный период ведомство зафиксировало более 16 тысяч обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,6 тысячи, выпущено более 102,3 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 241 ракета РСЗО "Himars", 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13221 ракета РСЗО (122 миллиметра), 23269 снарядов калибром 155 миллиметров.По данным СЦКК, повреждения получили 10018 жилых домостроений, 2472 объекта гражданской инфраструктуры и 1251 транспортное средство.
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855825430.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088962_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_8a7bb210b245ed45f3ccf7b7cc9ae0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя

СЦКК: в ДНР с начала эскалации погибли 4453 мирных жителя, в том числе 133 ребенка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая помощь в Донецке
Скорая помощь в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Скорая помощь в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4453 мирных жителя, в том числе 133 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За 382 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 674 гражданских лица, в том числе 27 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3779 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4453, в том числе детей - 133", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
По данным представительства, за этот период пострадали 4171 мирный житель, в том числе 269 детей.
За указанный период ведомство зафиксировало более 16 тысяч обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,6 тысячи, выпущено более 102,3 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 241 ракета РСЗО "Himars", 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13221 ракета РСЗО (122 миллиметра), 23269 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным СЦКК, повреждения получили 10018 жилых домостроений, 2472 объекта гражданской инфраструктуры и 1251 транспортное средство.
Убили мою жену через стекло в доме – житель Артемовска об обстреле мирных жителей - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска
4 марта, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала