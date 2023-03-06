https://ria.ru/20230306/ekonomika-1856135414.html
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов - РИА Новости, 06.03.2023
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:33
2023-03-06T14:33
2023-03-06T14:33
экономика
россия
курганская область
владимир путин
вадим шумков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:384:1560:1261_1920x0_80_0_0_dfa9eb2265893793992a7ef3397c3c75.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Во время общения по видеосвязи Шумков рассказал Путину, что власти региона обратились в правительство с предложением продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов на весь период действия таких территорий. Также курганский губернатор предложил отказаться от ограничения в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которое позволяет создавать не более пяти индустриальных парков в регионе. "Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными… Так что министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему", - отреагировал на предложение Путин.
https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html
россия
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152993/80/1529938006_0:238:1560:1407_1920x0_80_0_0_ccffa5afeadfa0aa3d12d87d5d948d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов
Путин предложил курганскому губернатору Шумкову проработать с МЭР его предложения по ТОРам
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР).
Во время общения по видеосвязи Шумков рассказал Путину, что власти региона обратились в правительство с предложением продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов на весь период действия таких территорий. Также курганский губернатор предложил отказаться от ограничения в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которое позволяет создавать не более пяти индустриальных парков в регионе.
"Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными… Так что министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему", - отреагировал на предложение Путин.
Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда