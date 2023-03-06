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Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов - РИА Новости, 06.03.2023
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14:33 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ekonomika-1856135414.html
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов - РИА Новости, 06.03.2023
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:33
2023-03-06T14:33
экономика
россия
курганская область
владимир путин
вадим шумков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Во время общения по видеосвязи Шумков рассказал Путину, что власти региона обратились в правительство с предложением продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов на весь период действия таких территорий. Также курганский губернатор предложил отказаться от ограничения в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которое позволяет создавать не более пяти индустриальных парков в регионе. "Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными… Так что министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему", - отреагировал на предложение Путин.
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россия
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экономика, россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов

Путин предложил курганскому губернатору Шумкову проработать с МЭР его предложения по ТОРам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Курганской области Вадим Шумков
Глава Курганской области Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Курганской области Вадим Шумков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР).
Во время общения по видеосвязи Шумков рассказал Путину, что власти региона обратились в правительство с предложением продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов на весь период действия таких территорий. Также курганский губернатор предложил отказаться от ограничения в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которое позволяет создавать не более пяти индустриальных парков в регионе.
"Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными… Так что министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему", - отреагировал на предложение Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Вчера, 14:18
 
ЭкономикаРоссияКурганская областьВладимир ПутинВадим ШумковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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