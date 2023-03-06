https://ria.ru/20230306/ekonomika-1856135414.html

Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов

Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов - РИА Новости, 06.03.2023

Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:33

2023-03-06T14:33

2023-03-06T14:33

экономика

россия

курганская область

владимир путин

вадим шумков

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Курганской области Вадиму Шумкову проработать вместе с Минэкономразвития РФ идею продления срока действия налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Во время общения по видеосвязи Шумков рассказал Путину, что власти региона обратились в правительство с предложением продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов на весь период действия таких территорий. Также курганский губернатор предложил отказаться от ограничения в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которое позволяет создавать не более пяти индустриальных парков в регионе. "Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными… Так что министерство экономического развития вместе с вами должно будет поработать на эту тему", - отреагировал на предложение Путин.

https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html

россия

курганская область

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Дарья Буймова

экономика, россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)