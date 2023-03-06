https://ria.ru/20230306/ekipirovka-1856039254.html

В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих

В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих - РИА Новости, 06.03.2023

В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих

Универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создается в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:30

2023-03-06T03:30

2023-03-06T03:30

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создается в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки - научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк. "Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки (рабочее наименование - КУБ). В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения. Работа над этим проектом продолжается", - сказал он. Дробяк подчеркнул, что создание унифицированной тактической одежды для российской армии является серьезной задачей, которую необходимо решить для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою. НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в ПГТ Белоомут (Московская область). Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых - 6Ш122 - с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.

https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856037896.html

https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html

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безопасность, технологии, россия, московская область (подмосковье)