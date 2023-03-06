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В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих - РИА Новости, 06.03.2023
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Новое оружие России
 
03:30 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ekipirovka-1856039254.html
В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих
В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих - РИА Новости, 06.03.2023
В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих
Универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создается в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:30
2023-03-06T03:30
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создается в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки - научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк. "Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки (рабочее наименование - КУБ). В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения. Работа над этим проектом продолжается", - сказал он. Дробяк подчеркнул, что создание унифицированной тактической одежды для российской армии является серьезной задачей, которую необходимо решить для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою. НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в ПГТ Белоомут (Московская область). Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых - 6Ш122 - с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856037896.html
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безопасность, технологии, россия, московская область (подмосковье)
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье)
В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих

Дробяк: в России создадут универсальную бронированную одежду для военнослужащих

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкипировка
Экипировка - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экипировка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создается в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки - научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк.
"Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки (рабочее наименование - КУБ). В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения. Работа над этим проектом продолжается", - сказал он.
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Дробяк подчеркнул, что создание унифицированной тактической одежды для российской армии является серьезной задачей, которую необходимо решить для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою.
«
"Повседневная форма одежды, превратившаяся сегодня в одежду для боя, функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач. Удобно размещенные в карманах повседневной формы одежды телефоны, сигареты и прочие мелочи явно не являются предметами первой необходимости в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, облаченным в средства индивидуальной защиты и снаряжение", - пояснил собеседник агентства.
НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в ПГТ Белоомут (Московская область). Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых - 6Ш122 - с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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