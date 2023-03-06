В России создадут бронированную тактическую одежду для военнослужащих
Дробяк: в России создадут универсальную бронированную одежду для военнослужащих
Экипировка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Универсальная боевая экипировка, в которой часть бронезащиты перенесена на одежду военнослужащих, создается в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки - научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк.
"Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки (рабочее наименование - КУБ). В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения. Работа над этим проектом продолжается", - сказал он.
Дробяк подчеркнул, что создание унифицированной тактической одежды для российской армии является серьезной задачей, которую необходимо решить для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою.
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"Повседневная форма одежды, превратившаяся сегодня в одежду для боя, функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач. Удобно размещенные в карманах повседневной формы одежды телефоны, сигареты и прочие мелочи явно не являются предметами первой необходимости в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, облаченным в средства индивидуальной защиты и снаряжение", - пояснил собеседник агентства.
НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в ПГТ Белоомут (Московская область). Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых - 6Ш122 - с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.