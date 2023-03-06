https://ria.ru/20230306/donetsk-1856065985.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:13
2023-03-06T10:13
2023-03-06T10:13
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746389_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_6849c485969abcbfa20f0fa31aa7fe81.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230306/gorlovka-1856061796.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746389_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_f70f096a586501b576bf1e54d51070d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Безопасность
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда