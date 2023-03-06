https://ria.ru/20230306/donbass-1856161979.html
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние
Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:59
2023-03-06T15:59
2023-03-06T22:58
политика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
ян гагин
евгений пригожин
артемовск
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail.Базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) предупредил, что пути снабжения ВСУ в Артемовске критически сузились. Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из города.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города. В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856043170.html
артемовск
донбасс
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ян гагин, евгений пригожин, артемовск, донбасс, украина, россия, сша
Политика, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Евгений Пригожин, Артемовск, Донбасс, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, США
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние
Daily Mail: Зеленский заявил, что сражение в Артемовске стало одним из самых трудных