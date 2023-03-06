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СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние - РИА Новости, 06.03.2023
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15:59 06.03.2023 (обновлено: 22:58 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/donbass-1856161979.html
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние
Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:59
2023-03-06T22:58
политика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
ян гагин
евгений пригожин
артемовск
донбасс
украина
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail.Базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) предупредил, что пути снабжения ВСУ в Артемовске критически сузились. Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из города.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города. В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856043170.html
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политика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ян гагин, евгений пригожин, артемовск, донбасс, украина, россия, сша
Политика, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Евгений Пригожин, Артемовск, Донбасс, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, США
СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние

Daily Mail: Зеленский заявил, что сражение в Артемовске стало одним из самых трудных

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail.
«

"Это одно из самых тяжелых сражений (в Артемовске. — Прим. ред.). Болезненное и трудное", — подчеркнул украинский лидер.

Базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) предупредил, что пути снабжения ВСУ в Артемовске критически сузились. Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из города.
На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города. В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЯн ГагинЕвгений ПригожинАртемовскДонбассУкраинаРоссияСША
 
 
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