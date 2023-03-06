https://ria.ru/20230306/donbass-1856161979.html

СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние

СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: Зеленский в заявлении о Донбассе случайно выдал свое отчаяние

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:59

2023-03-06T15:59

2023-03-06T22:58

политика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

ян гагин

евгений пригожин

артемовск

донбасс

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о Донбассе проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ, сообщила газета Daily Mail.Базирующийся в США Институт изучения войны (ISW) предупредил, что пути снабжения ВСУ в Артемовске критически сузились. Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении остаются порядка десяти тысяч украинских военных, которых накрывает артиллерия для предотвращения прорыва из города.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города. В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856043170.html

артемовск

донбасс

украина

россия

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политика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ян гагин, евгений пригожин, артемовск, донбасс, украина, россия, сша