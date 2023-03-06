https://ria.ru/20230306/donbass-1856059316.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 99 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:36

2023-03-06T09:36

2023-03-06T09:36

происшествия

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - три обстрела из РСЗО "Himars", артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Владимировка, Никольское, Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.

https://ria.ru/20230305/obstrely-1855998948.html

https://ria.ru/20230305/obstrel-1856013546.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк