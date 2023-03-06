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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
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09:36 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/donbass-1856059316.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 99 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:36
2023-03-06T09:36
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - три обстрела из РСЗО "Himars", артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Владимировка, Никольское, Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20230305/obstrely-1855998948.html
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донецкая народная республика
донецк
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 99 боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - три обстрела из РСЗО "Himars", артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Владимировка, Никольское, Волноваха.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.
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