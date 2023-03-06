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Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью - РИА Новости, 06.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:10 06.03.2023 (обновлено: 17:11 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/deti-1856192317.html
Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью
Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью - РИА Новости, 06.03.2023
Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью
В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:10
2023-03-06T17:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр образования региона Илья Бронштейн, ученики сделают первые шаги на пути к волонтерству."Ученики 1–11-х классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в их числе них "Уроки добра"", – сказал Бронштейн.Практические занятия позволят детям создать собственный видеоролик или придумать целый соцпроект, а также попробовать себя в роли волонтеров."Мы уже второй год сотрудничаем с фондом и организуем полезные уроки для школьников. В 2022 году просветительский проект "Школа жизни" успешно прошел в трех округах Московской области: в Красногорске, Балашихе и Ленинском", – добавил министр.Благодаря фонду более 63 тысяч участников узнали о людях с ограниченными возможностями и правилах взаимодействия с ними.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью, сообщил телеканал "360".
Как рассказал министр образования региона Илья Бронштейн, ученики сделают первые шаги на пути к волонтерству.
"Ученики 1–11-х классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в их числе них "Уроки добра"", – сказал Бронштейн.
Практические занятия позволят детям создать собственный видеоролик или придумать целый соцпроект, а также попробовать себя в роли волонтеров.
"Мы уже второй год сотрудничаем с фондом и организуем полезные уроки для школьников. В 2022 году просветительский проект "Школа жизни" успешно прошел в трех округах Московской области: в Красногорске, Балашихе и Ленинском", – добавил министр.
Благодаря фонду более 63 тысяч участников узнали о людях с ограниченными возможностями и правилах взаимодействия с ними.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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