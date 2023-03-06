https://ria.ru/20230306/deti-1856192317.html
Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью
Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью - РИА Новости, 06.03.2023
Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью
В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:10
2023-03-06T17:10
2023-03-06T17:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831713656_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_452594950865fff5c2e1bf7a8690d4e3.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр образования региона Илья Бронштейн, ученики сделают первые шаги на пути к волонтерству."Ученики 1–11-х классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в их числе них "Уроки добра"", – сказал Бронштейн.Практические занятия позволят детям создать собственный видеоролик или придумать целый соцпроект, а также попробовать себя в роли волонтеров."Мы уже второй год сотрудничаем с фондом и организуем полезные уроки для школьников. В 2022 году просветительский проект "Школа жизни" успешно прошел в трех округах Московской области: в Красногорске, Балашихе и Ленинском", – добавил министр.Благодаря фонду более 63 тысяч участников узнали о людях с ограниченными возможностями и правилах взаимодействия с ними.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831713656_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_94889d34cef82ef748e630a9c2207b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказал министр образования региона Илья Бронштейн, ученики сделают первые шаги на пути к волонтерству.
"Ученики 1–11-х классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в их числе них "Уроки добра"", – сказал Бронштейн.
Практические занятия позволят детям создать собственный видеоролик или придумать целый соцпроект, а также попробовать себя в роли волонтеров.
"Мы уже второй год сотрудничаем с фондом и организуем полезные уроки для школьников. В 2022 году просветительский проект "Школа жизни" успешно прошел в трех округах Московской области: в Красногорске, Балашихе и Ленинском", – добавил министр.
Благодаря фонду более 63 тысяч участников узнали о людях с ограниченными возможностями и правилах взаимодействия с ними.