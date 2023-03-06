https://ria.ru/20230306/deti-1856192317.html

Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью

Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью - РИА Новости, 06.03.2023

Дети Московской области будут учиться общению с людьми с инвалидностью

В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:10

2023-03-06T17:10

2023-03-06T17:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Московской области для детей стартовал образовательный проект "Школа жизни". В рамках проекта школьники будут учиться общению с людьми с инвалидностью, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр образования региона Илья Бронштейн, ученики сделают первые шаги на пути к волонтерству."Ученики 1–11-х классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в их числе них "Уроки добра"", – сказал Бронштейн.Практические занятия позволят детям создать собственный видеоролик или придумать целый соцпроект, а также попробовать себя в роли волонтеров."Мы уже второй год сотрудничаем с фондом и организуем полезные уроки для школьников. В 2022 году просветительский проект "Школа жизни" успешно прошел в трех округах Московской области: в Красногорске, Балашихе и Ленинском", – добавил министр.Благодаря фонду более 63 тысяч участников узнали о людях с ограниченными возможностями и правилах взаимодействия с ними.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)