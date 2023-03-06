https://ria.ru/20230306/bpla-1856107638.html

Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время

Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время - РИА Новости, 06.03.2023

Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни в понедельник пообещал представить "новые достижения" в производстве беспилотные летательных аппаратов (БПЛА). РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:44

2023-03-06T12:44

2023-03-06T12:44

иран

технологии

в мире

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни в понедельник пообещал представить "новые достижения" в производстве беспилотные летательных аппаратов (БПЛА). Иран последние годы ведет разработку вооружений. В частности, прошли испытания иранского многоцелевого зенитно-ракетного комплекса нового поколения Mersad-16. Также МО Ирана заявляло, что на вооружении появилась новая крылатая ракета Paveh, дальность полета которой достигает 1650 километров.

https://ria.ru/20230228/razvedka-1854853453.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, технологии, в мире, бпла