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Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время - РИА Новости, 06.03.2023
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12:44 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/bpla-1856107638.html
Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время
Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время - РИА Новости, 06.03.2023
Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время
Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни в понедельник пообещал представить "новые достижения" в производстве беспилотные летательных аппаратов (БПЛА). РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:44
2023-03-06T12:44
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни в понедельник пообещал представить "новые достижения" в производстве беспилотные летательных аппаратов (БПЛА). Иран последние годы ведет разработку вооружений. В частности, прошли испытания иранского многоцелевого зенитно-ракетного комплекса нового поколения Mersad-16. Также МО Ирана заявляло, что на вооружении появилась новая крылатая ракета Paveh, дальность полета которой достигает 1650 километров.
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иран, технологии, в мире, бпла
Иран, Технологии, В мире, БПЛА
Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время

Глава Минобороны Ирана Аштияни: у Тегерана есть новые достижения в производстве БПЛА

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни в понедельник пообещал представить "новые достижения" в производстве беспилотные летательных аппаратов (БПЛА).
«
"В области производства БПЛА у нас есть новые достижения, о которых будет объявлено в ближайшем будущем", - приводит агентство Tasnim слова Аштияни.
Иран последние годы ведет разработку вооружений. В частности, прошли испытания иранского многоцелевого зенитно-ракетного комплекса нового поколения Mersad-16. Также МО Ирана заявляло, что на вооружении появилась новая крылатая ракета Paveh, дальность полета которой достигает 1650 километров.
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