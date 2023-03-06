https://ria.ru/20230306/bezopasnost-1856214896.html

Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси

Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси - РИА Новости, 06.03.2023

Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик, уверен, что стороны могут договориться. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:23

2023-03-06T18:23

2023-03-06T18:49

специальная военная операция на украине

магатэ

россия

энергодар

украина

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик, уверен, что стороны могут договориться.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой."Я не вижу, что эти переговоры зашли в тупик или уже мертвы. Я знаю, как сложно прийти к компромиссу. Но что будет, если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать. Конечно, мы можем прийти к соглашению, и я уверен, что мы сможем это сделать", - заявил Гросси в интервью телеканалу CNN.По словам Гросси, ситуация вокруг станции остается серьезной, поэтому его долг - продолжать свою работу.Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230210/zaes-1851039705.html

https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html

https://ria.ru/20230305/zaes-1855940521.html

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