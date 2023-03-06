Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 06.03.2023 (обновлено: 18:49 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/bezopasnost-1856214896.html
Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси
Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси - РИА Новости, 06.03.2023
Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик, уверен, что стороны могут договориться. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:23
2023-03-06T18:49
специальная военная операция на украине
магатэ
россия
энергодар
украина
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик, уверен, что стороны могут договориться.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой."Я не вижу, что эти переговоры зашли в тупик или уже мертвы. Я знаю, как сложно прийти к компромиссу. Но что будет, если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать. Конечно, мы можем прийти к соглашению, и я уверен, что мы сможем это сделать", - заявил Гросси в интервью телеканалу CNN.По словам Гросси, ситуация вокруг станции остается серьезной, поэтому его долг - продолжать свою работу.Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230210/zaes-1851039705.html
https://ria.ru/20230211/energodar-1851371944.html
https://ria.ru/20230305/zaes-1855940521.html
россия
энергодар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856280_0:0:2890:2167_1920x0_80_0_0_36821e342189b50cf897725b5649d937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, россия, энергодар, украина, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), в мире
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Украина, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат), В мире
Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси

Гросси считает, что стороны смогут договориться по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик, уверен, что стороны могут договориться.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД
10 февраля, 10:09
"Я не вижу, что эти переговоры зашли в тупик или уже мертвы. Я знаю, как сложно прийти к компромиссу. Но что будет, если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать. Конечно, мы можем прийти к соглашению, и я уверен, что мы сможем это сделать", - заявил Гросси в интервью телеканалу CNN.
По словам Гросси, ситуация вокруг станции остается серьезной, поэтому его долг - продолжать свою работу.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
11 февраля, 10:18
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС
5 марта, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияЭнергодарУкраинаРафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭСМихаил Ульянов (дипломат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала