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В ЛНР рассказали о точной работе артиллеристов ВДВ по пехоте противника - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 06.03.2023 (обновлено: 09:04 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/artilleristy-1856047933.html
В ЛНР рассказали о точной работе артиллеристов ВДВ по пехоте противника
В ЛНР рассказали о точной работе артиллеристов ВДВ по пехоте противника - РИА Новости, 06.03.2023
В ЛНР рассказали о точной работе артиллеристов ВДВ по пехоте противника
Минометные расчеты ВДВ в ЛНР максимально точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости командир расчета с... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:37
2023-03-06T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ в ЛНР максимально точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Гринч. "Позавчера был случай: запросили пять мин на дальность два километра, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону", — отметил собеседник агентства. По его словам, между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция. "Поэтому приходится работать очень точно, наш расчет очень точно выполняет свою работу", — заключил Гринч.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа минометных расчетов ВДВ по позициям противника
Минометные расчеты ВДВ в ЛНР максимально точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Гринч".
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безопасность, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
В ЛНР рассказали о точной работе артиллеристов ВДВ по пехоте противника

"Гринч": артиллеристы ВДВ максимально точно ведут стрельбу по позициям противника в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Минометные расчеты ВДВ в ЛНР максимально точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Гринч.
"Позавчера был случай: запросили пять мин на дальность два километра, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону", — отметил собеседник агентства.
По его словам, между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция.
"Поэтому приходится работать очень точно, наш расчет очень точно выполняет свою работу", — заключил Гринч.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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