https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856120857.html

В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время

В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время - РИА Новости, 06.03.2023

В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время

Сдача Киевом Артемовска (украинское название - Бахмут) неизбежна, силы РФ в ближайшее время освободят город, затягивая этот процесс украинские власти и Запад... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:38

2023-03-06T13:38

2023-03-06T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

родион мирошник

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Сдача Киевом Артемовска (украинское название - Бахмут) неизбежна, силы РФ в ближайшее время освободят город, затягивая этот процесс украинские власти и Запад пытаются выиграть время, заявил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении в Артемовске остается порядка 10 тысяч украинских военных. "Сдача Украиной Артёмовска - это неизбежность! Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время. Затягивание процесса - это попытки Киева получить что-то взамен", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, Артемовск для Киева и Запада – это вопрос символов, которые помогают американцам "выдавливать военно-техническую поддержку из Европы, время позволяет ее перетащить с территории ЕС на Украину и далее на передовую". "Время натовским прокси нужно, чтобы перегруппироваться и сформировать кулак на южном направлении. Только количество потерь в Артемовске настолько велико, что удержание города приносит потерь больше, чем эффект от выигранного времени… ВСУ будут отползать от Артемовска медленно и печально под натиском наших подразделений", - добавил Мирошник. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html

https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, родион мирошник, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр