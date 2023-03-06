Рейтинг@Mail.ru
В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.03.2023 (обновлено: 14:09 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856120857.html
В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время
В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время - РИА Новости, 06.03.2023
В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время
Сдача Киевом Артемовска (украинское название - Бахмут) неизбежна, силы РФ в ближайшее время освободят город, затягивая этот процесс украинские власти и Запад... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:38
2023-03-06T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
родион мирошник
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855936755_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_0426932576fda4b2fcea4fcad15fe372.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Сдача Киевом Артемовска (украинское название - Бахмут) неизбежна, силы РФ в ближайшее время освободят город, затягивая этот процесс украинские власти и Запад пытаются выиграть время, заявил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении в Артемовске остается порядка 10 тысяч украинских военных. "Сдача Украиной Артёмовска - это неизбежность! Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время. Затягивание процесса - это попытки Киева получить что-то взамен", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, Артемовск для Киева и Запада – это вопрос символов, которые помогают американцам "выдавливать военно-техническую поддержку из Европы, время позволяет ее перетащить с территории ЕС на Украину и далее на передовую". "Время натовским прокси нужно, чтобы перегруппироваться и сформировать кулак на южном направлении. Только количество потерь в Артемовске настолько велико, что удержание города приносит потерь больше, чем эффект от выигранного времени… ВСУ будут отползать от Артемовска медленно и печально под натиском наших подразделений", - добавил Мирошник. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855936755_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe8e84b4dae288f64d06fdc1c65a533e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, родион мирошник, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Родион Мирошник, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время

Экс-представитель ЛНР в России Мирошник заявил, что Киев в ближайшее время сдаст Артемовск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Сдача Киевом Артемовска (украинское название - Бахмут) неизбежна, силы РФ в ближайшее время освободят город, затягивая этот процесс украинские власти и Запад пытаются выиграть время, заявил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении в Артемовске остается порядка 10 тысяч украинских военных.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске
Вчера, 09:43
"Сдача Украиной Артёмовска - это неизбежность! Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время. Затягивание процесса - это попытки Киева получить что-то взамен", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, Артемовск для Киева и Запада – это вопрос символов, которые помогают американцам "выдавливать военно-техническую поддержку из Европы, время позволяет ее перетащить с территории ЕС на Украину и далее на передовую". "Время натовским прокси нужно, чтобы перегруппироваться и сформировать кулак на южном направлении. Только количество потерь в Артемовске настолько велико, что удержание города приносит потерь больше, чем эффект от выигранного времени… ВСУ будут отползать от Артемовска медленно и печально под натиском наших подразделений", - добавил Мирошник.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев
Вчера, 01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРодион МирошникАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала