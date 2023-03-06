В Луганске считают, что Киев сдаст Артемовск в ближайшее время
Экс-представитель ЛНР в России Мирошник заявил, что Киев в ближайшее время сдаст Артемовск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБМП ВСУ в окрестностях Артемовска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Сдача Киевом Артемовска (украинское название - Бахмут) неизбежна, силы РФ в ближайшее время освободят город, затягивая этот процесс украинские власти и Запад пытаются выиграть время, заявил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении в Артемовске остается порядка 10 тысяч украинских военных.
"Сдача Украиной Артёмовска - это неизбежность! Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска все равно Артемовск возьмут. И произойдет это в ближайшее время. Затягивание процесса - это попытки Киева получить что-то взамен", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, Артемовск для Киева и Запада – это вопрос символов, которые помогают американцам "выдавливать военно-техническую поддержку из Европы, время позволяет ее перетащить с территории ЕС на Украину и далее на передовую". "Время натовским прокси нужно, чтобы перегруппироваться и сформировать кулак на южном направлении. Только количество потерь в Артемовске настолько велико, что удержание города приносит потерь больше, чем эффект от выигранного времени… ВСУ будут отползать от Артемовска медленно и печально под натиском наших подразделений", - добавил Мирошник.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.