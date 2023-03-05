https://ria.ru/20230305/yakuty-1855617100.html
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов - РИА Новости, 05.03.2023
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов
Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:00
2023-03-05T08:00
2023-03-05T10:04
культура
россия
республика саха (якутия)
музыка
театр
кино
культура
стиль жизни
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень значительно. О феноменах северной моды и музыки — в материале РИА Новости.Кто такие якутыСами они называют себя саха (сахалар). Этнос сформировался в XIV-XV веках в результате смешения тюркских племен и эвенков. Национальное жилище якутов — юрта. Она круглая, в основном деревянная, а кровля нередко из стали. Под окнами — лежаки. В центре — очаг. Есть летний вариант юрт — урасы. Но сегодня якуты живут преимущественно в городах.Во что верятРаспространено двоеверие: одновременно и православие, и язычество.А шаманские ритуалы до сих пор сопровождают главные события жизни — от рождения до кончины.Главный праздник Ысыах — летом. В этот день принято танцевать, устраивать скачки на лошадях (это животное считается священным) и пить кумыс. Проводят обряды в честь покровителя охотников — бога Баю-Баянаю, женской богини Айыысыт.Обожествляется и огонь как главный источник жизни. Есть традиция кормления костра кумысом, молоком, пищей.ЛитератураКроме сказок и устных преданий, у этого народа есть уникальные повести в стихах — олонхо. Они рассказывают о мифологической картине мира якутов, главных богах, богатырях и героях. Исполнение олонхо сочетает пение с речитативом.В 2009-м ЮНЕСКО включило олонхо в Список нематериального наследия человечества.МузыкаЯкутская музыка сегодня — это в первую очередь рок. Самая известная группа — "Чолбон", сочетающая медитативный монументальный блюз с шаманскими мотивами. По мнению критиков, это звучит так, как если бы группа Pink Floyd играла у костра в тундре под северным сиянием, а вокалистом был вошедший в транс колдун.ТеатрВ Академическом театре имени П. А. Ойунского идут спектакли на языке саха. В 1906-м здесь состоялась премьера первой любительской постановки олонхо "Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн" ("Удалой молодец Бэриэт Бэргэн").Эстетика Крайнего Севера повлияла и на русский театр. Например, на ней построен спектакль МХТ имени Чехова по пьесе Марии Малухиной "Полярная болезнь".Мода: значение цветаМолодые дизайнеры из Якутии вдохновляются традиционными народными узорами. Например, Евсей Иванов, а также Анжелика Кириллина-Куйаар, прославившаяся линейкой SakhaBoho.В якутской одежде особую роль играет цвет. Красный, оранжевый, желтый — символы солнца и тепла. Зеленый, голубой, синий, фиолетовый — холода.У орнаментов свое сакральное значение — есть и растительные, и геометрические, и зооморфные. Главный элемент — цветок лилии. А вот людей изображают только на шаманской одежде. Все узоры должны быть симметричны, как и человеческое тело. Левая сторона считается женской, правая — мужской. Кино: драмы и хоррорыЕще один феномен — якутский кинематограф. Лучше всего у них получаются триллеры и ужасы. Например, нашумевший фильм "Пугало" — сверхъестественная драма с социальным подтекстом. Или "Иччи" — один из лучших хорроров 2021-го. Якутские режиссеры покоряют российский кинорынок и выходят на международные площадки, раскрывая всему миру красоту снега, жар костра и загадки шаманских обрядов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), музыка, театр, кино, культура, стиль жизни, мода, литература
Культура, Россия, Республика Саха (Якутия), Музыка, Театр, Кино, Культура, Стиль жизни, мода, Литература
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень значительно. О феноменах северной моды и музыки — в материале РИА Новости.
Сами они называют себя саха (сахалар). Этнос сформировался в XIV-XV веках в результате смешения тюркских племен и эвенков.
«
"Предки современных якутов занимались скотоводством и земледелием, что было фактически подвигом в том суровом климате, — говорит этнограф Александр Максимович. — Они были кочевниками, но к XIX веку стали оседлым народом".
На традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
1 из 3
Традиционный якутский праздник Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
2 из 3
Фестиваль РГО. Якутская юрта — ураса
3 из 3
На традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
1 из 3
Традиционный якутский праздник Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
2 из 3
Фестиваль РГО. Якутская юрта — ураса
3 из 3
Национальное жилище якутов — юрта. Она круглая, в основном деревянная, а кровля нередко из стали. Под окнами — лежаки. В центре — очаг. Есть летний вариант юрт — урасы. Но сегодня якуты живут преимущественно в городах.
«
"Тотемизм, анимизм, культ предков, фетишизм, монотеизм, шаманизм — все эти виды языческих культов можно встретить в якутских религиозных верованиях, — пишет Василий Ушницкий, сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. — Языческие верования якутов подразделяются на черный и белый шаманизм. Черными шаманами принято считать колдунов и народных служителей, работающих с черной магией".
Распространено двоеверие: одновременно и православие, и язычество.
А шаманские ритуалы до сих пор сопровождают главные события жизни — от рождения до кончины.
Главный праздник Ысыах — летом. В этот день принято танцевать, устраивать скачки на лошадях (это животное считается священным) и пить кумыс. Проводят обряды в честь покровителя охотников — бога Баю-Баянаю, женской богини Айыысыт.
Обожествляется и огонь как главный источник жизни. Есть традиция кормления костра кумысом, молоком, пищей.
Кроме сказок и устных преданий, у этого народа есть уникальные повести в стихах — олонхо.
Они рассказывают о мифологической картине мира якутов, главных богах, богатырях и героях. Исполнение олонхо сочетает пение с речитативом.
В 2009-м ЮНЕСКО включило олонхо в Список нематериального наследия человечества.
Якутская музыка сегодня — это в первую очередь рок. Самая известная группа — "Чолбон", сочетающая медитативный монументальный блюз с шаманскими мотивами.
По мнению критиков, это звучит так, как если бы группа Pink Floyd играла у костра в тундре под северным сиянием, а вокалистом был вошедший в транс колдун.
В Академическом театре имени П. А. Ойунского идут спектакли на языке саха. В 1906-м здесь состоялась премьера первой любительской постановки олонхо "Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн" ("Удалой молодец Бэриэт Бэргэн").
Эстетика Крайнего Севера повлияла и на русский театр. Например, на ней построен спектакль МХТ имени Чехова по пьесе Марии Малухиной "Полярная болезнь".
«
"В современном искусстве, в частности в театре, кино и литературе, которыми занимаюсь я, есть явный интерес к теме Севера, — говорит Малухина. — У нас многонациональное государство, и очень важно сохранять культуру и язык малых народов. Из мифов народов Севера есть что почерпнуть и чем вдохновиться: у них интересная система верований, богатый образный ряд и невероятно красивый фольклор".
Молодые дизайнеры из Якутии вдохновляются традиционными народными узорами. Например, Евсей Иванов, а также Анжелика Кириллина-Куйаар, прославившаяся линейкой SakhaBoho.
В якутской одежде особую роль играет цвет. Красный, оранжевый, желтый — символы солнца и тепла. Зеленый, голубой, синий, фиолетовый — холода.
Элементы национального костюма участницы традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
1 из 3
Девушка в национальном костюме у ритуального столба на якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
2 из 3
Женщина в национальном костюме и с дэйбииром на праздновании Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
3 из 3
Элементы национального костюма участницы традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
1 из 3
Девушка в национальном костюме у ритуального столба на якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
2 из 3
Женщина в национальном костюме и с дэйбииром на праздновании Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
3 из 3
У орнаментов свое сакральное значение — есть и растительные, и геометрические, и зооморфные. Главный элемент — цветок лилии. А вот людей изображают только на шаманской одежде. Все узоры должны быть симметричны, как и человеческое тело. Левая сторона считается женской, правая — мужской.
Еще один феномен — якутский кинематограф. Лучше всего у них получаются триллеры и ужасы. Например, нашумевший фильм "Пугало" — сверхъестественная драма с социальным подтекстом. Или "Иччи" — один из лучших хорроров 2021-го.
Якутские режиссеры покоряют российский кинорынок и выходят
на международные площадки, раскрывая
всему миру красоту снега, жар костра и загадки шаманских обрядов.
Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира