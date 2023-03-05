https://ria.ru/20230305/yakuty-1855617100.html

Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов

Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов - РИА Новости, 05.03.2023

Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов

Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T08:00

2023-03-05T08:00

2023-03-05T10:04

культура

россия

республика саха (якутия)

музыка

театр

кино

культура

стиль жизни

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень значительно. О феноменах северной моды и музыки — в материале РИА Новости.Кто такие якутыСами они называют себя саха (сахалар). Этнос сформировался в XIV-XV веках в результате смешения тюркских племен и эвенков. Национальное жилище якутов — юрта. Она круглая, в основном деревянная, а кровля нередко из стали. Под окнами — лежаки. В центре — очаг. Есть летний вариант юрт — урасы. Но сегодня якуты живут преимущественно в городах.Во что верятРаспространено двоеверие: одновременно и православие, и язычество.А шаманские ритуалы до сих пор сопровождают главные события жизни — от рождения до кончины.Главный праздник Ысыах — летом. В этот день принято танцевать, устраивать скачки на лошадях (это животное считается священным) и пить кумыс. Проводят обряды в честь покровителя охотников — бога Баю-Баянаю, женской богини Айыысыт.Обожествляется и огонь как главный источник жизни. Есть традиция кормления костра кумысом, молоком, пищей.ЛитератураКроме сказок и устных преданий, у этого народа есть уникальные повести в стихах — олонхо. Они рассказывают о мифологической картине мира якутов, главных богах, богатырях и героях. Исполнение олонхо сочетает пение с речитативом.В 2009-м ЮНЕСКО включило олонхо в Список нематериального наследия человечества.МузыкаЯкутская музыка сегодня — это в первую очередь рок. Самая известная группа — "Чолбон", сочетающая медитативный монументальный блюз с шаманскими мотивами. По мнению критиков, это звучит так, как если бы группа Pink Floyd играла у костра в тундре под северным сиянием, а вокалистом был вошедший в транс колдун.ТеатрВ Академическом театре имени П. А. Ойунского идут спектакли на языке саха. В 1906-м здесь состоялась премьера первой любительской постановки олонхо "Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн" ("Удалой молодец Бэриэт Бэргэн").Эстетика Крайнего Севера повлияла и на русский театр. Например, на ней построен спектакль МХТ имени Чехова по пьесе Марии Малухиной "Полярная болезнь".Мода: значение цветаМолодые дизайнеры из Якутии вдохновляются традиционными народными узорами. Например, Евсей Иванов, а также Анжелика Кириллина-Куйаар, прославившаяся линейкой SakhaBoho.В якутской одежде особую роль играет цвет. Красный, оранжевый, желтый — символы солнца и тепла. Зеленый, голубой, синий, фиолетовый — холода.У орнаментов свое сакральное значение — есть и растительные, и геометрические, и зооморфные. Главный элемент — цветок лилии. А вот людей изображают только на шаманской одежде. Все узоры должны быть симметричны, как и человеческое тело. Левая сторона считается женской, правая — мужской. Кино: драмы и хоррорыЕще один феномен — якутский кинематограф. Лучше всего у них получаются триллеры и ужасы. Например, нашумевший фильм "Пугало" — сверхъестественная драма с социальным подтекстом. Или "Иччи" — один из лучших хорроров 2021-го. Якутские режиссеры покоряют российский кинорынок и выходят на международные площадки, раскрывая всему миру красоту снега, жар костра и загадки шаманских обрядов.

https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html

россия

республика саха (якутия)

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, республика саха (якутия), музыка, театр, кино, культура, стиль жизни, мода, литература