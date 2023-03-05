Рейтинг@Mail.ru
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.03.2023 (обновлено: 10:04 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/yakuty-1855617100.html
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов - РИА Новости, 05.03.2023
Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов
Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:00
2023-03-05T10:04
культура
россия
республика саха (якутия)
музыка
театр
кино
культура
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855934285_0:0:5324:2995_1920x0_80_0_0_9964d86df428d61b054a1e8bf0b04f19.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень значительно. О феноменах северной моды и музыки — в материале РИА Новости.Кто такие якутыСами они называют себя саха (сахалар). Этнос сформировался в XIV-XV веках в результате смешения тюркских племен и эвенков. Национальное жилище якутов — юрта. Она круглая, в основном деревянная, а кровля нередко из стали. Под окнами — лежаки. В центре — очаг. Есть летний вариант юрт — урасы. Но сегодня якуты живут преимущественно в городах.Во что верятРаспространено двоеверие: одновременно и православие, и язычество.А шаманские ритуалы до сих пор сопровождают главные события жизни — от рождения до кончины.Главный праздник Ысыах — летом. В этот день принято танцевать, устраивать скачки на лошадях (это животное считается священным) и пить кумыс. Проводят обряды в честь покровителя охотников — бога Баю-Баянаю, женской богини Айыысыт.Обожествляется и огонь как главный источник жизни. Есть традиция кормления костра кумысом, молоком, пищей.ЛитератураКроме сказок и устных преданий, у этого народа есть уникальные повести в стихах — олонхо. Они рассказывают о мифологической картине мира якутов, главных богах, богатырях и героях. Исполнение олонхо сочетает пение с речитативом.В 2009-м ЮНЕСКО включило олонхо в Список нематериального наследия человечества.МузыкаЯкутская музыка сегодня — это в первую очередь рок. Самая известная группа — "Чолбон", сочетающая медитативный монументальный блюз с шаманскими мотивами. По мнению критиков, это звучит так, как если бы группа Pink Floyd играла у костра в тундре под северным сиянием, а вокалистом был вошедший в транс колдун.ТеатрВ Академическом театре имени П. А. Ойунского идут спектакли на языке саха. В 1906-м здесь состоялась премьера первой любительской постановки олонхо "Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн" ("Удалой молодец Бэриэт Бэргэн").Эстетика Крайнего Севера повлияла и на русский театр. Например, на ней построен спектакль МХТ имени Чехова по пьесе Марии Малухиной "Полярная болезнь".Мода: значение цветаМолодые дизайнеры из Якутии вдохновляются традиционными народными узорами. Например, Евсей Иванов, а также Анжелика Кириллина-Куйаар, прославившаяся линейкой SakhaBoho.В якутской одежде особую роль играет цвет. Красный, оранжевый, желтый — символы солнца и тепла. Зеленый, голубой, синий, фиолетовый — холода.У орнаментов свое сакральное значение — есть и растительные, и геометрические, и зооморфные. Главный элемент — цветок лилии. А вот людей изображают только на шаманской одежде. Все узоры должны быть симметричны, как и человеческое тело. Левая сторона считается женской, правая — мужской. Кино: драмы и хоррорыЕще один феномен — якутский кинематограф. Лучше всего у них получаются триллеры и ужасы. Например, нашумевший фильм "Пугало" — сверхъестественная драма с социальным подтекстом. Или "Иччи" — один из лучших хорроров 2021-го. Якутские режиссеры покоряют российский кинорынок и выходят на международные площадки, раскрывая всему миру красоту снега, жар костра и загадки шаманских обрядов.
https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855576634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b44886b2a3d717f4f0efde2bab783b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика саха (якутия), музыка, театр, кино, культура, стиль жизни, мода, литература
Культура, Россия, Республика Саха (Якутия), Музыка, Театр, Кино, Культура, Стиль жизни, мода, Литература

Кино в Голливуде, рок и кормление костра: чем интересна культура якутов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка на праздновании традиционного якутского праздника Ысыах
Девушка на праздновании традиционного якутского праздника Ысыах - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Девушка на праздновании традиционного якутского праздника Ысыах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Якутия ассоциируется с морозами, юртами, оленеводством и с недавних пор — с оригинальным кино. На самом деле влияние этой культуры на российскую очень значительно. О феноменах северной моды и музыки — в материале РИА Новости.

Кто такие якуты

Сами они называют себя саха (сахалар). Этнос сформировался в XIV-XV веках в результате смешения тюркских племен и эвенков.
«

"Предки современных якутов занимались скотоводством и земледелием, что было фактически подвигом в том суровом климате, — говорит этнограф Александр Максимович. — Они были кочевниками, но к XIX веку стали оседлым народом".

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Празднование традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

На традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Традиционный якутский праздник Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Празднование традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Традиционный якутский праздник Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости

Фестиваль РГО. Якутская юрта — ураса

Фестиваль РГО. Якутская юрта - ураса

Фестиваль РГО. Якутская юрта — ураса

© РИА Новости
3 из 3

На традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Традиционный якутский праздник Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Фестиваль РГО. Якутская юрта — ураса

© РИА Новости
3 из 3
Национальное жилище якутов — юрта. Она круглая, в основном деревянная, а кровля нередко из стали. Под окнами — лежаки. В центре — очаг. Есть летний вариант юрт — урасы. Но сегодня якуты живут преимущественно в городах.

Во что верят

«

"Тотемизм, анимизм, культ предков, фетишизм, монотеизм, шаманизм — все эти виды языческих культов можно встретить в якутских религиозных верованиях, — пишет Василий Ушницкий, сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. — Языческие верования якутов подразделяются на черный и белый шаманизм. Черными шаманами принято считать колдунов и народных служителей, работающих с черной магией".

© РИА Новости / Тетерин | Перейти в медиабанкАктер Якутского государственного музыкально-драматического театра имени П. А. Ойунского Лазарь Сергучев в костюме Красного шамана из оперы "Ньюргун Боотур"
Актер Якутского государственного музыкально-драматического театра имени П.А.Ойунского Лазарь Сергучев в костюме Красного шамана из оперы Ньюргун Боотур - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Тетерин
Перейти в медиабанк
Актер Якутского государственного музыкально-драматического театра имени П. А. Ойунского Лазарь Сергучев в костюме Красного шамана из оперы "Ньюргун Боотур"
Распространено двоеверие: одновременно и православие, и язычество.
А шаманские ритуалы до сих пор сопровождают главные события жизни — от рождения до кончины.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
Празднование традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
На традиционном якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска
Главный праздник Ысыах — летом. В этот день принято танцевать, устраивать скачки на лошадях (это животное считается священным) и пить кумыс. Проводят обряды в честь покровителя охотников — бога Баю-Баянаю, женской богини Айыысыт.
Обожествляется и огонь как главный источник жизни. Есть традиция кормления костра кумысом, молоком, пищей.

Литература

Кроме сказок и устных преданий, у этого народа есть уникальные повести в стихах — олонхо.
Они рассказывают о мифологической картине мира якутов, главных богах, богатырях и героях. Исполнение олонхо сочетает пение с речитативом.
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкУчастница церемонии зажжения огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии
Участница церемонии зажжения огня II зимних международных спортивных игр Дети Азии на территории парка Ленские столбы в Хангаласском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Участница церемонии зажжения огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии
В 2009-м ЮНЕСКО включило олонхо в Список нематериального наследия человечества.

Музыка

Якутская музыка сегодня — это в первую очередь рок. Самая известная группа — "Чолбон", сочетающая медитативный монументальный блюз с шаманскими мотивами.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкЕлена Атласова — исполнительница якутских народных песен на старинном музыкальном инструменте хомусе
Елена Атласова - исполнительница якутских народных песен на старинном музыкальном инструменте хомусе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Елена Атласова — исполнительница якутских народных песен на старинном музыкальном инструменте хомусе
По мнению критиков, это звучит так, как если бы группа Pink Floyd играла у костра в тундре под северным сиянием, а вокалистом был вошедший в транс колдун.

Театр

В Академическом театре имени П. А. Ойунского идут спектакли на языке саха. В 1906-м здесь состоялась премьера первой любительской постановки олонхо "Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн" ("Удалой молодец Бэриэт Бэргэн").
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктеры Алексей Варущенко и Алена Хованская в образе духов Севера, сцена из спектакля режиссера Марины Брусникиной "Полярная болезнь"
ктер Алексей Варущенко в образе духа и Актриса Алена Хованская в образе духа в сцене из спектакля режиссера Марины Брусникиной Полярная болезнь - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Актеры Алексей Варущенко и Алена Хованская в образе духов Севера, сцена из спектакля режиссера Марины Брусникиной "Полярная болезнь"
Эстетика Крайнего Севера повлияла и на русский театр. Например, на ней построен спектакль МХТ имени Чехова по пьесе Марии Малухиной "Полярная болезнь".
«

"В современном искусстве, в частности в театре, кино и литературе, которыми занимаюсь я, есть явный интерес к теме Севера, — говорит Малухина. — У нас многонациональное государство, и очень важно сохранять культуру и язык малых народов. Из мифов народов Севера есть что почерпнуть и чем вдохновиться: у них интересная система верований, богатый образный ряд и невероятно красивый фольклор".

Мода: значение цвета

Молодые дизайнеры из Якутии вдохновляются традиционными народными узорами. Например, Евсей Иванов, а также Анжелика Кириллина-Куйаар, прославившаяся линейкой SakhaBoho.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДемонстрация коллекции одежды "Богемная Якутия" дизайнера Анжелики Кириллиной на показе во время финала XI Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский Силуэт" в Москве
Демонстрация коллекции одежды Богемная Якутия дизайнера Анжелики Кириллиной на показе во время финала XI Международного конкурса молодых дизайнеров Русский Силуэт в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Демонстрация коллекции одежды "Богемная Якутия" дизайнера Анжелики Кириллиной на показе во время финала XI Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский Силуэт" в Москве
В якутской одежде особую роль играет цвет. Красный, оранжевый, желтый — символы солнца и тепла. Зеленый, голубой, синий, фиолетовый — холода.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Элементы национального костюма участницы традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Элементы национального костюма участницы празднования традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Элементы национального костюма участницы традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девушка в национальном костюме у ритуального столба на якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Девушка в национальном костюме у ритуального столба на праздновании традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Девушка в национальном костюме у ритуального столба на якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Женщина в национальном костюме и с дэйбииром на праздновании Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Женщина в национальном костюме и с дэйбииром на праздновании традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

Женщина в национальном костюме и с дэйбииром на праздновании Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Элементы национального костюма участницы традиционного якутского праздника Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Девушка в национальном костюме у ритуального столба на якутском празднике Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Женщина в национальном костюме и с дэйбииром на праздновании Ысыах Туймаады в местности Ус Хатын недалеко от Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 3
У орнаментов свое сакральное значение — есть и растительные, и геометрические, и зооморфные. Главный элемент — цветок лилии. А вот людей изображают только на шаманской одежде. Все узоры должны быть симметричны, как и человеческое тело. Левая сторона считается женской, правая — мужской.

Кино: драмы и хорроры

Еще один феномен — якутский кинематограф. Лучше всего у них получаются триллеры и ужасы. Например, нашумевший фильм "Пугало" — сверхъестественная драма с социальным подтекстом. Или "Иччи" — один из лучших хорроров 2021-го.
Якутские режиссеры покоряют российский кинорынок и выходят на международные площадки, раскрывая всему миру красоту снега, жар костра и загадки шаманских обрядов.
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира
26 февраля, 08:00
 
КультураРоссияРеспублика Саха (Якутия)МузыкаТеатрКиноКультураСтиль жизнимодаЛитература
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала