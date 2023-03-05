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Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания - РИА Новости, 05.03.2023

Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children’s Day of Broadcasting, ICDB) ежегодно отмечается во всем мире в первое... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T00:50

2023-03-05T00:50

2023-03-05T00:50

международный день детского телевидения и радиовещания

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Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children’s Day of Broadcasting, ICDB) ежегодно отмечается во всем мире в первое воскресенье марта, привлекая для участия тысячи вещателей из более чем ста стран мира.В 2023 году праздник приходится на 5 марта.Этот день был учрежден Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 1991 году с целью повысить уровень освещения проблем детей по всему миру.Радио и телевидение – это возможность для молодых людей выразить себя, продемонстрировать свои знания, рассказать о своих интересах и проблемах. Родиной информационного вещания для детей и молодежи является Америка.В США телевидение стало показывать детские программы с первых дней своего существования в 1940-х годах. Многие из них представляли собой получасовые приключенческие шоу. В 1979 году телеканал Nickelodeon (ныне – часть медиаконгломерата ViacomCBS Inc.) стал первым детским кабельным телеканалом, запущенным в стране. Телевизионные передачи для детей, как правило, происходили от аналогичных программ на радио. В Великобритании "Детский час" (Children's Hour) на BBC был запущен в 1922 году, школьное радио (BBC School Radio) начало вещание в 1924 году. В СССР первая детская телепередача вышла в 1939 году, она называлась "С новым годом".18 января 1963 года считается датой рождения советского детского телевидения. В этот день была образована Главная редакция программ для детей Центрального телевидения.1 сентября 1964 году в эфир вышла всем известная телепередача, на которой выросло не одно поколение детей, – "Спокойной ночи, малыши".Среди лучших советских передач также были "АБВГДейка", "Будильник", "В гостях у сказки", "Детский час", киножурналы "Ералаш", "Хочу все знать".Первым молодежным радиоканалом стала радиостанция "Юность", ее позывные впервые прозвучали в эфире 16 октября 1962 года.В 1980-х годах детское телевещание составляло более 50% всего эфирного времени.К концу XX века в России число телепрограмм для детей сократилось более чем в восемь раз. Так, в сетке вещания основных шести телеканалов детям отвели только 5,7% эфирного времени.В 2000-х годах начали появляться специализированные детские телеканалы, которые со временем запустили круглосуточное вещание.Сегодня более чем в 100 странах мира тысячи различных телевизионных каналов и радиостанций предоставляют эфир для трансляции детских теле- и радиопрограмм.Среди них такие гиганты как Disney Channel (США), Cartoon Network (США), JimJam (международное вещание на 60 стран), Spacetoon (арабский мир) и другие.В России в настоящее время вещают отечественные и зарубежные телеканалы. Среди них – "Карусель", "Детский мир", "МУЛЬТ", "Мама", СТСkids, "Радость моя", Tiji, "Мультиландия", Da Vinci, "В гостях у сказки", "О!", Gulli girl, "Рыжий", "Лева" и другие.Крупнейший детский радиовещатель в России – "Детское радио". Его региональная сеть насчитывает 36 передатчиков, что позволяет охватить вещанием более 18 тысяч населенных пунктов страны, включая и все города-миллионеры. В формате онлайн вещают радио "Машенька", радио "Record Веснушка FM", "Гамаюн" и многие другие.На тематическом российском ТВ детские вещатели занимают третью по популярности позицию после киносериальных и познавательных каналов. Так, по данным компании Mediascope, в 2021 году детские вещатели получили 13% аудитории. В первой половине 2022 года на них пришлось 12% аудитории. В период с ноября 2021 года по апрель 2022 года среднесуточное время просмотра детских программ и анимации среди населения в день составило 7%.По итогам 2022 года доля аудитории крупнейшего детского канала "Карусель" составила 3,4 (в 2021 году – 3,5). В Международный день детского телевидения и радиовещания во многих странах мира вручаются премии и награды.В 1994 году ЮНИСЕФ была учреждена премия Международного детского дня радиовещания, чтобы отметить вещателя, который лучше всех разделяет дух ICDB. С 1995 года дата награждения была перенесена на первое воскресенье марта, чтобы обеспечить большее количество участников.В 2005 году в Бангладеш ЮНИСЕФ учредил премию Meena Media Awards, направленную на продвижение передового опыта СМИ в области историй для детей и о них. Премия названа в честь Мины, популярной героини анимационного персонажа как в Бангладеш, так и в других странах Южной Азии. Ежегодно Международная академия телевизионных искусств и наук (The International Academy of Television Arts & Sciences) вручает премию International Emmy® Kids Awards лучшим детским программам со всего мира. В 2011 году ЮНИСЕФ сложил с себя инициативу проведения и выдвижения ежегодных тем Международного дня детского телевидения и радиовещания, но призвал вещателей продолжать отмечать его, привлекая молодежь в качестве создателей телепрограмм и делиться планами по созданию новых проектов. В этот день по всему миру проводятся специальные программы на теле- и радиостанциях. Дети, подростки и молодежь становятся не только слушателями и зрителями, но и активно принимают участие в процессе создания передач, а также в различных тематических мероприятиях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

международный день детского телевидения и радиовещания, сша, россия, юнисеф, оон, справки, телевидение