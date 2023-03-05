https://ria.ru/20230305/stolknovenie-1855902900.html
В Турине двое полицейских пострадали в ходе столкновений с анархистами
В Турине двое полицейских пострадали в ходе столкновений с анархистами - РИА Новости, 05.03.2023
В Турине двое полицейских пострадали в ходе столкновений с анархистами
Около тысячи сторонников анархистских группировок приняли участие в шествии в Турине в поддержку своего соратника Альфредо Коспито, который отбывает пожизненное РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T00:01
2023-03-05T00:01
2023-03-05T00:01
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РИМ, 4 мар - РИА Новости. Около тысячи сторонников анархистских группировок приняли участие в шествии в Турине в поддержку своего соратника Альфредо Коспито, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима, передает агентство askanews. Шествие переросло в столкновения с полицией, в ходе которых двое агентов получили травмы. Анархисты перешли к поджогу мусорных баков, разбивали витрины, бросали петарды и взрывпакеты. Повреждены несколько автомобилей. По информации телеканала TGcom24, пятеро участников столкновений задержаны, личности 150 установлены. Коспито отбывает пожизненный срок за организацию серии экстремистских акций. 20 октября заключенный объявил голодовку в знак протеста против условий содержания. В марте суд отказал его адвокатам в смягчении режима его содержания под стражей. Манифестации в его поддержку со столкновениями с полицией ранее прошли в Риме, Милане и Болонье.
https://ria.ru/20230303/besporyadki-1855773063.html
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в мире, турин, рим, милан
В мире, Турин, Рим, Милан
В Турине двое полицейских пострадали в ходе столкновений с анархистами
Askanews: в Турине двое полицейских пострадали в ходе столкновений с анархистами