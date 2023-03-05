https://ria.ru/20230305/shpionazh-1855994487.html

СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов

СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов - РИА Новости, 05.03.2023

СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов

Американские власти опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США, сообщило деловое издание Wall... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:13

2023-03-05T18:13

2023-03-05T18:59

в мире

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американские власти опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США, сообщило деловое издание Wall Street Journal. Неназванные источники газеты назвали краны производства компании ZPMC "троянским конем" - из-за сенсоров, которые способны определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров. "(С их помощью) Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру", - сказано в публикации. По данным издания, такие краны работают в морских портах по всей стране, в том числе в тех, которыми пользуются военные.

https://ria.ru/20230304/ssha-1855819128.html

https://ria.ru/20230303/tayvan-1855553619.html

китай

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в мире, китай, сша