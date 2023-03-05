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СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов
СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов - РИА Новости, 05.03.2023
СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов
Американские власти опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США, сообщило деловое издание Wall... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:13
2023-03-05T18:13
2023-03-05T18:59
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американские власти опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США, сообщило деловое издание Wall Street Journal. Неназванные источники газеты назвали краны производства компании ZPMC "троянским конем" - из-за сенсоров, которые способны определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров. "(С их помощью) Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру", - сказано в публикации. По данным издания, такие краны работают в морских портах по всей стране, в том числе в тех, которыми пользуются военные.
https://ria.ru/20230304/ssha-1855819128.html
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в мире, китай, сша
СМИ: США опасаются шпионажа с использованием китайских портовых кранов
WSJ: власти США обеспокоились, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости.
Американские власти опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США, сообщило деловое издание Wall Street Journal
.
Неназванные источники газеты назвали краны производства компании ZPMC "троянским конем" - из-за сенсоров, которые способны определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.
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"(С их помощью) Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру", - сказано в публикации.
По данным издания, такие краны работают в морских портах по всей стране, в том числе в тех, которыми пользуются военные.
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