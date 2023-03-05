https://ria.ru/20230305/pozhar-1855917672.html
В производственном помещении в Вологде произошел пожар
В производственном помещении в Вологде произошел пожар - РИА Новости, 05.03.2023
В производственном помещении в Вологде произошел пожар
Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T05:27
2023-03-05T05:27
2023-03-05T05:27
происшествия
вологда
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787196161_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_e8fd1d72183b75001e3d6a09efb4dc69.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России. "В городе Вологда по адресу улица Чернышевского, дом 147А горит кровля здания производственного помещения. Площадь устанавливается. Всего в тушении пожара задействовано более 50 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.По предварительным данным пострадавших нет.
вологда
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787196161_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2ee056e4677088872b10218e346bff1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В производственном помещении в Вологде произошел пожар
МЧС: в производственном помещении в Вологде произошел пожар, площадь устанавливается