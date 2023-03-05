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В производственном помещении в Вологде произошел пожар - РИА Новости, 05.03.2023
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05:27 05.03.2023
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В производственном помещении в Вологде произошел пожар
В производственном помещении в Вологде произошел пожар - РИА Новости, 05.03.2023
В производственном помещении в Вологде произошел пожар
Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T05:27
2023-03-05T05:27
происшествия
вологда
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России. "В городе Вологда по адресу улица Чернышевского, дом 147А горит кровля здания производственного помещения. Площадь устанавливается. Всего в тушении пожара задействовано более 50 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.По предварительным данным пострадавших нет.
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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В производственном помещении в Вологде произошел пожар

МЧС: в производственном помещении в Вологде произошел пожар, площадь устанавливается

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России.
"В городе Вологда по адресу улица Чернышевского, дом 147А горит кровля здания производственного помещения. Площадь устанавливается. Всего в тушении пожара задействовано более 50 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным пострадавших нет.
 
ПроисшествияВологдаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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