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В производственном помещении в Вологде произошел пожар

В производственном помещении в Вологде произошел пожар - РИА Новости, 05.03.2023

В производственном помещении в Вологде произошел пожар

Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T05:27

2023-03-05T05:27

2023-03-05T05:27

происшествия

вологда

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Вологде, площадь возгорания устанавливается, сообщили в МЧС России. "В городе Вологда по адресу улица Чернышевского, дом 147А горит кровля здания производственного помещения. Площадь устанавливается. Всего в тушении пожара задействовано более 50 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.По предварительным данным пострадавших нет.

вологда

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)