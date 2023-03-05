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Два пилота ВС Украины прибыли в США, сообщил NBC
Два пилота ВС Украины прибыли в США, сообщил NBC - РИА Новости, 05.03.2023
Два пилота ВС Украины прибыли в США, сообщил NBC
Два пилота вооруженных сил Украины прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, передает в субботу телеканал NBC со ссылкой на неназванных РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T04:06
2023-03-05T04:06
2023-03-05T04:06
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Два пилота вооруженных сил Украины прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, передает в субботу телеканал NBC со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Как подчеркивают источники, речь не идет о возможном обучении использованию боевых машин, в том числе истребителей F-16. Целью их пребывания является оценка того, сколько времени потенциально может занять их подготовка. Весь процесс проходит на военной базе США в штате Аризона. Ожидается, что в дополнение к этим двум украинским пилотам в США вскоре могут присоединиться еще двое. Всего же американские власти одобрили приезд 10 украинских пилотов. По утверждениям источников, данная программа никак не меняет позицию официального Вашингтона относительно вопроса поставок Украине военной авиации.
https://ria.ru/20230228/f-16-1854968679.html
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в мире, украина, сша, аризона, nbc, f-16
В мире, Украина, США, Аризона, NBC, F-16
Два пилота ВС Украины прибыли в США, сообщил NBC
NBC: два пилота ВС Украины прибыли в США для оценки навыков управления боевыми самолетами