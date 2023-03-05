Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского 123 Б, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ
Разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского 123 Б, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.