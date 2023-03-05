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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/obstrel-1855919860.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки, сообщило... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T07:01
2023-03-05T07:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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происшествия, донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского 123 Б, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ
Разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского 123 Б, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушения в многоквартирном жилом доме по улице Петровского 123 Б, в результате прямого попадания снаряда, после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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06:20
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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