https://ria.ru/20230305/obstrel-1855919860.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки, сообщило... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T07:01

2023-03-05T07:01

2023-03-05T07:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230305/yurevka-1855918982.html

донецк

горловка

петровский район

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происшествия, донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато