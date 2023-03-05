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ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2023
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13:09 05.03.2023 (обновлено: 13:27 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/kremennaya-1855951842.html
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2023
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе
В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:09
2023-03-05T13:27
россия
донбасс
кременная
безопасность
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 5 мар — РИА Новости. В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский военнослужащий."Российские разведчики скорректировали миномет по живой силе противника под Кременной. Противник понес значительные потери", — сказал он. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230305/kherson-1855936548.html
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россия, донбасс, кременная, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Донбасс, Кременная, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе

Российские артиллеристы уничтожили группу противника на кременском участке в Донбассе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости
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Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 5 мар — РИА Новости. В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский военнослужащий.
"Российские разведчики скорректировали миномет по живой силе противника под Кременной. Противник понес значительные потери", — сказал он.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.
Огонь российских артиллеристов по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном три гаубицы ВСУ
Вчера, 10:38
 
РоссияДонбассКременнаяБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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