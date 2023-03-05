https://ria.ru/20230305/kremennaya-1855951842.html

ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе

ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2023

ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе

В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:09

2023-03-05T13:09

2023-03-05T13:27

россия

донбасс

кременная

безопасность

вооруженные силы рф

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 5 мар — РИА Новости. В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский военнослужащий."Российские разведчики скорректировали миномет по живой силе противника под Кременной. Противник понес значительные потери", — сказал он. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230305/kherson-1855936548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, кременная, безопасность, вооруженные силы рф