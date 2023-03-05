https://ria.ru/20230305/kremennaya-1855951842.html
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2023
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе
В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:09
2023-03-05T13:09
2023-03-05T13:27
россия
донбасс
кременная
безопасность
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 5 мар — РИА Новости. В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномета украинскую пехоту, рассказал РИА Новости российский военнослужащий."Российские разведчики скорректировали миномет по живой силе противника под Кременной. Противник понес значительные потери", — сказал он. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230305/kherson-1855936548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, кременная, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Донбасс, Кременная, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу противника на Кременском участке в Донбассе
Российские артиллеристы уничтожили группу противника на кременском участке в Донбассе