https://ria.ru/20230304/zabastovka-1855872471.html

В Финляндии повысят зарплаты водителей автобусов после забастовки

В Финляндии повысят зарплаты водителей автобусов после забастовки - РИА Новости, 04.03.2023

В Финляндии повысят зарплаты водителей автобусов после забастовки

Завершилась забастовка водителей автобусов в крупных городах Финляндии, их зарплата будет увеличена на 6% в четыре этапа, сообщает профсоюз работников... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T18:37

2023-03-04T18:37

2023-03-04T18:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Завершилась забастовка водителей автобусов в крупных городах Финляндии, их зарплата будет увеличена на 6% в четыре этапа, сообщает профсоюз работников транспорта и транспортных предприятий (AKT). Забастовка началась 1 марта, без автобусного сообщения остались столичный регион Финляндии, а также города Тампере, Турку, Ювяскюля и Котка. "Профсоюз AKT и профсоюз работодателей автомобильной промышленности ALT достигли результатов переговоров по коллективным договорам водителей автобусов и сервисных ремонтных мастерских. Правление одобрило соглашения. Забастовки прекратятся", - говорится в сообщении. Председатель AKT Исмо Кокко заявил, что доволен новыми условиями. Соглашение вступило в силу сразу, а срок его действия заканчивается в конце января 2025 года. По словам Кокко, повышение заработной платы водителям автобусов аналогично росту зарплат в других секторах профсоюза AKT. "Зарплату повысят в четыре захода, а общее повышение составит около 6%. Автобусное сообщение вернется в нормальное русло не позднее понедельника", - отметил профсоюзный деятель финским СМИ.

https://ria.ru/20230303/zabastovki-1855595536.html

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в мире, авто, финляндия, тампере, турку