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Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023
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07:46 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/twitter-1855795457.html
Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ
Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023
Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ
Выручка компании Twitter в декабре 2022 года снизилась примерно на 40% по сравнению с декабрем 2021 года после отказа рекламодателей сотрудничать с соцсетью,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:46
2023-03-04T07:46
экономика
технологии
сан-франциско
калифорния
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Выручка компании Twitter в декабре 2022 года снизилась примерно на 40% по сравнению с декабрем 2021 года после отказа рекламодателей сотрудничать с соцсетью, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Twitter сообщила о снижении доходов и полученной прибыли за декабрь после того, как многие рекламодатели отказались от платформы социальной сети после ее приобретения Илоном Маском... В обновленных данных для инвесторов компания сообщила о снижении примерно на 40% как выручки, так и чистой прибыли за месяц по сравнению с декабрем 2021 года", - говорится в статье. В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230226/twitter-1854381377.html
https://ria.ru/20230216/twitter-1852295607.html
сан-франциско
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РИА Новости
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экономика, технологии, сан-франциско, калифорния, илон маск, twitter
Экономика, Технологии, Сан-Франциско, Калифорния, Илон Маск, Twitter
Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ

WSJ: выручка Twitter по сравнению с прошлым годом снизилась на 40 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Выручка компании Twitter в декабре 2022 года снизилась примерно на 40% по сравнению с декабрем 2021 года после отказа рекламодателей сотрудничать с соцсетью, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Twitter сообщила о снижении доходов и полученной прибыли за декабрь после того, как многие рекламодатели отказались от платформы социальной сети после ее приобретения Илоном Маском... В обновленных данных для инвесторов компания сообщила о снижении примерно на 40% как выручки, так и чистой прибыли за месяц по сравнению с декабрем 2021 года", - говорится в статье.
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Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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ЭкономикаТехнологииСан-ФранцискоКалифорнияИлон МаскTwitter
 
 
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