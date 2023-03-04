https://ria.ru/20230304/twitter-1855795457.html

Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ

Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023

Выручка Twitter за год снизилась на 40 процентов, пишут СМИ

Выручка компании Twitter в декабре 2022 года снизилась примерно на 40% по сравнению с декабрем 2021 года после отказа рекламодателей сотрудничать с соцсетью,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T07:46

2023-03-04T07:46

2023-03-04T07:46

экономика

технологии

сан-франциско

калифорния

илон маск

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Выручка компании Twitter в декабре 2022 года снизилась примерно на 40% по сравнению с декабрем 2021 года после отказа рекламодателей сотрудничать с соцсетью, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Twitter сообщила о снижении доходов и полученной прибыли за декабрь после того, как многие рекламодатели отказались от платформы социальной сети после ее приобретения Илоном Маском... В обновленных данных для инвесторов компания сообщила о снижении примерно на 40% как выручки, так и чистой прибыли за месяц по сравнению с декабрем 2021 года", - говорится в статье. В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230226/twitter-1854381377.html

https://ria.ru/20230216/twitter-1852295607.html

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сан-франциско, калифорния, илон маск, twitter