https://ria.ru/20230304/turtsiya-1855801338.html

Эксперты объяснили выбор Турции в качестве места для создания газового хаба

Эксперты объяснили выбор Турции в качестве места для создания газового хаба - РИА Новости, 04.03.2023

Эксперты объяснили выбор Турции в качестве места для создания газового хаба

Турция – удачное место для создания газового хаба, что объясняется географическим положением страны и её газовой инфраструктурой, следует из комментариев... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:10

2023-03-04T09:10

2023-03-04T09:10

экономика

турция

европа

россия

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Турция – удачное место для создания газового хаба, что объясняется географическим положением страны и её газовой инфраструктурой, следует из комментариев опрошенных РИА Новости аналитиков. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов. Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Место под солнцем Турция – удобное место для организации поставок и формирования цен на газ для Юго-Восточной Европы, говорит аналитик из ЦСР. Он объясняет это географическим положением страны, существующей газовой инфраструктурой (входящие трубопроводы из России, Азербайджана и Ирана, выходящие – в Грецию и Болгарию, несколько приёмных терминалов СПГ и собственная добыча, в том числе с перспективой существенного увеличения на черноморском месторождении) и достаточно большими объёмами, которые могут проходить через данную инфраструктуру. Так в 2022 году, по данным Колобанова, через Турцию в Европу было перекачано порядка 13 миллиардов кубометров газа из России, а также чуть более 11 миллиардов кубометров – из Азербайджана, а Болгария, например, заключила соглашение с Турцией об использовании её СПГ-терминалов для импорта газа. Можно запустить спотовую виртуальную площадку на границе Турции и Болгарии, где есть дополнительные объёмы газа, которые любой клиент может купить на спотовых условиях по сформированным бенчмаркам, рассуждает аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Такой проект можно реализовать в пределах двух лет и это "не так сложно", считает он: достаточно дозагрузить российские газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" и увеличить поставки из Азербайджана и Ирана. Газовый хаб, как отмечал президент Турции Тайип Эрдоган, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части страны. Газ оттуда, по предположению турецких исследователей, может направляться по трём веткам: южная ветвь пойдёт в Италию, средняя - в Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная - в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию. Туманные перспективы Однако обсуждаемый российскими и турецкими властями проект газового хаба вызывает вопросы, и чёткого понимания его функционирования у опрошенных РИА Новости аналитиков пока нет. "На сегодняшний день ещё нет чёткого понимания, как будет функционировать газовый хаб в Турции и каковы перспективы его развития", – говорит Колобанов. Хаб по своей сути – это некий узел, куда могут поставляться ресурсы с разных направлений для дальнейшего распределения и на таком узле логично определять цену на товар, рассуждает он. Однако по Турции пока нет решения о точке формирования цены: будет ли она реальным или виртуальным узлом, где будет располагаться – внутри страны или на границе с ЕС. Также окончательно не определено, на какой площадке (бирже) и по какому принципу будет формироваться цена, размышляет аналитик. Вопросы у эксперта также вызывают рынки сбыта. "Самое главное – нет договорённостей с европейскими покупателями газа о готовности использовать турецкий хаб для организации своего газоснабжения, включая вопросы ценообразования", – говорит Колобанов. Привлекательность для покупателей газа может повысить увеличение числа поставщиков и предлагаемых объёмов газа, однако это потребует увеличения мощностей газопроводной инфраструктуры внутри страны и из других стран, так как существующая уже работает с высокой загрузкой (при этом мощности "Турецкого потока" из России в среднем по 2022 году не использовались и на 50%), отмечает аналитик из ЦСР. Согласен с ним Капитонов. Создание хаба, отмечает собеседник агентства, требует заключения долгосрочных контрактов и строительства инфраструктуры для поставок в Европу. "У меня некоторый скепсис... нет никаких гарантий, что (российский – ред.) газ даже через Турцию будет для Европы политически верным. Он может смешаться с газом из Азербайджана и Ирана... но тут важна ещё политическая воля Европы: будет ли она готова брать объёмы... По последней дискуссии, мне кажется, что нет", – констатирует аналитик. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявлял, что Международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14–15 февраля. Однако активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как в конце февраля заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами, они возобновятся.

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html

https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html

https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, европа, россия, евросоюз, природный газ