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ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.03.2023
ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили более 70 украинских солдат, американскую артсистему и гаубицу, заявили в субботу в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:25
2023-03-04T13:25
2023-03-04T13:57
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили более 70 украинских солдат, американскую артсистему и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении