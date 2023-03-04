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ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.03.2023

ВС России уничтожили свыше 70 украинских военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили более 70 украинских солдат, американскую артсистему и гаубицу, заявили в субботу в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:25

2023-03-04T13:25

2023-03-04T13:57

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили более 70 украинских солдат, американскую артсистему и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)