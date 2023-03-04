Важное в туризме за неделю: приезд китайской группы и новые рейсы на Кипр
Важное в туризме за неделю: приезд китайской группы и новые рейсы на Кипр и в Венесуэлу
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка у картины "Незнакомка" русского художника Ивана Крамского в Третьяковской галерее в Москве
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Прошедшая неделя началась тревожно: без указания причины аэропорт "Пулково" несколько часов не принимал и не отправлял рейсы, а в Черном море недалеко от Алушты и Гурзуфа произошло землетрясение. Зато порадовала информация о расширении авиасообщения с Кипром и Венесуэлой, а также приезд в РФ первой после пандемии группы китайских туристов. О самом важном за этот период — в дайджесте РИА Новости.
Один из крупнейших аэропортов страны, петербургский "Пулково", 28 февраля несколько часов был закрыт. Причин власти так и не назвали, но было тревожно.
Еще одна неприятная новость — землетрясение магнитудой 3,5 в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман. Обошлось без последствий.
Из позитивного — приезд в РФ первой после пандемии группы туристов из Китая. Они посетили Москву и Санкт-Петербург.
Хорошая новость с Ближнего Востока: из Омана в ОАЭ туристы смогут добраться на скоростном поезде. Страны уже подписали документ о строительстве железной дороги. Правда, сроки ее возведения власти пока не называют.
В Республике Алтай планируют запустить аэротакси между "горнолыжными" регионами Сибири. Так туристы смогут перемещаться между курортами Шерегеш, Манжерок, Белокуриха.
Удобнее будет добраться и в Крым. В РСТ рассказали, что власти полуострова прорабатывают сценарий, как запустить многополосный досмотр, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность моста. Так что можно надеяться на отсутствие пробок там летом.
Теперь — важное для поклонников зарубежного отдыха. Эксперты рассказали , что процесс оформления шенгенских виз стал доступнее — иссяк поток желающих получить их впрок.
Еще одна страна — Гонконг — смягчила антиковидные ограничения. С 1 марта там больше не требуют носить маски на улице и в транспорте.
Власти Таиланда планируют ужесточить наказание для туристов-нарушителей. Им будут выдавать красные карточки, как в футболе, а за повторный проступок — депортировать.