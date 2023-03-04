https://ria.ru/20230304/puteshestviya-1855744493.html

Важное в туризме за неделю: приезд китайской группы и новые рейсы на Кипр

Важное в туризме за неделю: приезд китайской группы и новые рейсы на Кипр - РИА Новости, 04.03.2023

Важное в туризме за неделю: приезд китайской группы и новые рейсы на Кипр

Прошедшая неделя началась тревожно: без указания причины аэропорт "Пулково" несколько часов не принимал и не отправлял рейсы, а в Черном море недалеко от Алушты РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T06:01

2023-03-04T06:01

2023-03-04T06:01

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туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Прошедшая неделя началась тревожно: без указания причины аэропорт "Пулково" несколько часов не принимал и не отправлял рейсы, а в Черном море недалеко от Алушты и Гурзуфа произошло землетрясение. Зато порадовала информация о расширении авиасообщения с Кипром и Венесуэлой, а также приезд в РФ первой после пандемии группы китайских туристов. О самом важном за этот период — в дайджесте РИА Новости.Один из крупнейших аэропортов страны, петербургский "Пулково", 28 февраля несколько часов был закрыт. Причин власти так и не назвали, но было тревожно.Еще одна неприятная новость — землетрясение магнитудой 3,5 в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман. Обошлось без последствий.Из позитивного — приезд в РФ первой после пандемии группы туристов из Китая. Они посетили Москву и Санкт-Петербург.Расширяются возможности путешественников добраться до зарубежных курортов. Так, российские авиакомпании будут летать в Венесуэлу через Кубу. А на Кипр туристы смогут попасть через Кувейт: туроператор Fun&Sun (бывший “TUI Россия”) предлагает путевки с перелетом авиакомпанией Jazeera Airways.Кроме того, Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул. Также в марте авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином, а "Аэрофлот" с 27 апреля открывает полеты в Анталью из Екатеринбурга и Казани.Хорошая новость с Ближнего Востока: из Омана в ОАЭ туристы смогут добраться на скоростном поезде. Страны уже подписали документ о строительстве железной дороги. Правда, сроки ее возведения власти пока не называют.В Республике Алтай планируют запустить аэротакси между "горнолыжными" регионами Сибири. Так туристы смогут перемещаться между курортами Шерегеш, Манжерок, Белокуриха.Удобнее будет добраться и в Крым. В РСТ рассказали, что власти полуострова прорабатывают сценарий, как запустить многополосный досмотр, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность моста. Так что можно надеяться на отсутствие пробок там летом.Теперь — важное для поклонников зарубежного отдыха. Эксперты рассказали , что процесс оформления шенгенских виз стал доступнее — иссяк поток желающих получить их впрок.Еще одна страна — Гонконг — смягчила антиковидные ограничения. С 1 марта там больше не требуют носить маски на улице и в транспорте.Власти Таиланда планируют ужесточить наказание для туристов-нарушителей. Им будут выдавать красные карточки, как в футболе, а за повторный проступок — депортировать.

https://ria.ru/20230302/tailand-1855321066.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм