https://ria.ru/20230304/pogoda-1855807191.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Очень низкое давление, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:01

2023-03-04T10:01

2023-03-04T10:02

москва

михаил леус

общество

погода

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очень низкое давление, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Новгородской области. Ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, более интенсивным он ожидается во второй половине дня и в вечерние часы, а также ночью. Максимальная температура воздуха в столице около нуля - минус 1 - плюс 1 градус, на территории области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление очень низкое, в течение дня показания барометров будут падать и к вечеру опустятся до отметки 727 миллиметров ртутного столба, что на 19-21 единицу ниже, чем должно быть по норме.

https://ria.ru/20230304/pogoda-1855789062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, михаил леус, общество, погода