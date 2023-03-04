https://ria.ru/20230304/pogoda-1855807191.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Очень низкое давление, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:01
2023-03-04T10:01
2023-03-04T10:02
москва
михаил леус
общество
погода
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очень низкое давление, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Новгородской области. Ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, более интенсивным он ожидается во второй половине дня и в вечерние часы, а также ночью. Максимальная температура воздуха в столице около нуля - минус 1 - плюс 1 градус, на территории области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается южный, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление очень низкое, в течение дня показания барометров будут падать и к вечеру опустятся до отметки 727 миллиметров ртутного столба, что на 19-21 единицу ниже, чем должно быть по норме.
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855789062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, михаил леус, общество, погода
Москва, Михаил Леус, Общество, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус пообещал москвичам снег, ноль градусов и низкое давление в субботу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очень низкое давление, снег и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Новгородской области
. Ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, более интенсивным он ожидается во второй половине дня и в вечерние часы, а также ночью. Максимальная температура воздуха в столице около нуля - минус 1 - плюс 1 градус, на территории области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается южный, скорость его будет меняться от 4 до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление очень низкое, в течение дня показания барометров будут падать и к вечеру опустятся до отметки 727 миллиметров ртутного столба, что на 19-21 единицу ниже, чем должно быть по норме.
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