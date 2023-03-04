https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855808228.html
На западе Москвы обрушились строительные леса
На западе Москвы обрушились строительные леса - РИА Новости, 04.03.2023
На западе Москвы обрушились строительные леса
Обрушение перекрытия и строительных лесов произошло на западе Москвы, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться еще люди, РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:08
2023-03-04T10:08
2023-03-04T10:08
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обрушение перекрытия и строительных лесов произошло на западе Москвы, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться еще люди, сообщает столичный главк МЧС. По данным главка, сообщение об инциденте на улице Лобачевского поступило в субботу утром. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 метров квадратных. Из-под конструкции был извлечен один человек. Проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Под обрушением возможно нахождение других людей", - сообщает ведомство на своём сайте.
https://ria.ru/20221227/obrushenie-1841769136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы обрушились строительные леса
МЧС: строительные леса обрушились на западе Москвы, под завалами могут быть люди