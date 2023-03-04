https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855808228.html

На западе Москвы обрушились строительные леса

На западе Москвы обрушились строительные леса - РИА Новости, 04.03.2023

На западе Москвы обрушились строительные леса

Обрушение перекрытия и строительных лесов произошло на западе Москвы, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться еще люди, РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:08

2023-03-04T10:08

2023-03-04T10:08

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855807796_0:32:1170:691_1920x0_80_0_0_61d93f982b24813b84970d064d3ca1df.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обрушение перекрытия и строительных лесов произошло на западе Москвы, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться еще люди, сообщает столичный главк МЧС. По данным главка, сообщение об инциденте на улице Лобачевского поступило в субботу утром. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 метров квадратных. Из-под конструкции был извлечен один человек. Проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Под обрушением возможно нахождение других людей", - сообщает ведомство на своём сайте.

https://ria.ru/20221227/obrushenie-1841769136.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)