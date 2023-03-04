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Нидерланды запустили работу диалоговой группы по расследованиям по Украине

Нидерланды запустили работу диалоговой группы по расследованиям по Украине - РИА Новости, 04.03.2023

Нидерланды запустили работу диалоговой группы по расследованиям по Украине

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы "по привлечению к ответственности за преступления на Украине". РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T00:21

2023-03-04T00:21

2023-03-04T00:21

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нидерланды

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дмитрий песков

международный уголовный суд

евросоюз

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы "по привлечению к ответственности за преступления на Украине". "Министр иностранных дел Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы по привлечению к ответственности по Украине", - говорится в заявлении на официальном сайте нидерландского правительства. По мнению Хукстры, существует много инициатив по "расследования преступлений на Украине", поэтому им требуется координация и контроль. "В этой области эта диалоговая группа будет играть важную и крайне необходимую роль", - добавил он. Работа группы будет основываться в четырех направлениях: международная поддержка Украины, действия, предпринимаемые региональными и международными учреждениями, национальные расследования и текущие инициативы по документированию "преступлений" со стороны гражданского общества. Каждое из рабочих направлений будет возглавляться назначенными сопредседателями, включающими представителей Международного уголовного суда (МУС), ЕС и гражданского общества. Отмечается, что в рамках работы по каждому из направлений будет назначено по одному представителю Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230221/podgotovka-1853416451.html

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в мире, украина, нидерланды, россия, дмитрий песков, международный уголовный суд, евросоюз