Нидерланды запустили работу диалоговой группы по расследованиям по Украине
Нидерланды запустили работу диалоговой группы для координации расследований по Украине
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы "по привлечению к ответственности за преступления на Украине".
"Министр иностранных дел Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы по привлечению к ответственности по Украине", - говорится в заявлении на официальном сайте нидерландского правительства. По мнению Хукстры, существует много инициатив по "расследования преступлений на Украине", поэтому им требуется координация и контроль.
"В этой области эта диалоговая группа будет играть важную и крайне необходимую роль", - добавил он.
Работа группы будет основываться в четырех направлениях: международная поддержка Украины, действия, предпринимаемые региональными и международными учреждениями, национальные расследования и текущие инициативы по документированию "преступлений" со стороны гражданского общества. Каждое из рабочих направлений будет возглавляться назначенными сопредседателями, включающими представителей Международного уголовного суда (МУС), ЕС и гражданского общества. Отмечается, что в рамках работы по каждому из направлений будет назначено по одному представителю Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.